Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине? Нужно всего 2 рубля

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Опубликовано: 06.12.2022 15:56 , Обновлено: 06.12.2022

Нет ничего хуже, чем неприятный запах из стиральной машины. Как же избавиться от него? Нашли быстрый лайфхак. Вам понадобиться потратить не более двух белорусских рублей. Хотя у многих это средство дома уже есть.

Почему в стиральной машине появляется запах?

Это происходит из-за влажности в маленьком и замкнутом пространстве. Часто причиной может быть также плесень или водопровод.

Как устранить запах в стиралке?

Есть несколько способов избавиться от неприятного запаха из стиральной машины? Один из них — обратиться к специалисту. Однако это очень дорого.

Если проблема не очень сложная, стоит попробовать домашние методы. Вам понадобиться всего лишь… уксус. В белорусских магазинах литр этого продукта стоит от 1,6 рублей.

Чистим стиральную машину уксусом

Налейте немного уксуса (примерно чашку) в тот отсек стиральной машины, куда обычно кладуь моющие средства (порошок или гель).

Важно, чтобы это был * дистиллированный белый уксус! *

После того как вы зальете его в машину, закройте отсек и установите режим стирки. Лучше всего работает «быстрый» («экспресс»). Делайте это с пустой стиральной машиной, без одежды внутри!

Неприятный запах из стиральной машины должен исчезнуть уже после первого раза. Однако если есть проблема с жесткой водой, повторите процесс. Во второй раз хорошо добавить пищевую соду, удаляющую осадок из воды.

В конце всего процесса очистки следует открыть дверцу стиральной машины. Также лучше не закрывать ее после извлечения мокрого белья из барабана.

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