Зачем бросать фольгу в кипяток? Вот как этот нетривиальный трюк поможет посуде за 2 минуты

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Опубликовано: 27.12.2024 11:31 , Обновлено: 27.12.2024

В преддверии Нового года, помимо продумывания блюд и подготовки подарков, многие белорусы стремятся привести в порядок свой дом. Чтобы сделать это эффективно и в короткий срок, стоит вооружиться парочкой проверенных лайфхаков. Одним из трюков, позволяющих быстро очистить и придать блеск столовым приборам, поделилась фудблогер Аня Зиск. Вам понадобятся кипяток, алюминиевая фольга и еще пара ингредиентов.

Помимо приятных новогодних ритуалов, последние дни уходящего года наполняются и праздничной суетой, связанной с уборкой дома. Ведь, как водится, Новый год хочется встретить в спокойствии и порядке, чтобы также его и провести.

В праздничный день традиционно готовятся любимые блюда и выставляется самая красивая посуда. Хочется, чтобы и столовые приборы были им под стать и радовали своим блеском и красотой. Однако они не всегда выглядят идеально. Ежедневная эксплуатация вилок и ложек приводит к тому, что они становятся тёмными, матовыми, и на них появляются разводы.

Это прямой признак того, что пора их почистить, и в преддверии праздников это можно сделать легко и быстро, если воспользоваться лайфхаком, которым поделилась в своём Instagram фудблогер с более чем полумиллионом подписчиков Анна Зуск.

Лайфхак с чисткой столовых приборов

Кулинарный блогер Анна Зуск с ником jedz.pysznie в Instagram регулярно делится на своей страничке не только рецептами вкусных блюд, но и лайфхаками, которые помогают упростить быт.

Один из них — трюк для очистки столовых приборов, который заставит их сиять. Для этого вам понадобятся:

пищевая алюминиевая фольга,

вода,

пищевая сода,

сахар.

Сомните несколько кусочков алюминиевой фольги. Добавьте в воду пищевую соду и сахар. Как только вода закипит, добавьте фольгу и столовые приборы. Варите их несколько минут. Затем достаньте и вытрите. Ваши столовые приборы будут сиять чистотой как новые.

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Трюк с фольгой работает и в посудомойке

К слову, трюк с использованием фольги также можно применять в посудомоечной машине. Просто поместите скатанный в шарик кусочек фольги в корзину для столовых приборов и запустите процесс мойки. Чтобы он ненароком не рассекся, вы можете прикрепить его зубочисткой.

В процессе мойки химические вещества, содержащиеся в таблетках для посудомоечной машины, вступят в реакцию с алюминиевой фольгой, запуская процесс окисления, также известный как ионный обмен. Благодаря этому столовые приборы приобретут блеск, а на стеклянной посуде не останется разводов.

Ранее Telegraf.news писал и про другие трюки, которые позволят быстро привести кухонную утварь в порядок. Например, вы можете приготовить «бабушкину смесь» из трех ингредиентов, которая отмоет нагар и вернёт блеск даже самой старой посуды.

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