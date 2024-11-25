Как сделать таблетки для посудомойки своими руками? Это средство из 4 ингредиентов пригодится не только для машинки

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Опубликовано: 25.11.2024 12:58 , Обновлено: 25.11.2024

Посудомойка — устройство, без которого многие белорусы не представляют своего быта. Она избавляет от неприятных хлопот, связанных с мытьём посуды, и позволяет более экономно расходовать воду. Тем не менее её использование может обходиться дорого, особенно когда речь заходит о покупке специальных таблеток для посудомоечных машин. Однако совсем необязательно тратиться на их приобретение. Необходимое средство можно сделать самостоятельно, причём всего из нескольких дешёвых ингредиентов. Рассказываем, как изготовить таблетки для посудомойки своими руками и где можно использовать такое средство помимо устройства.

Зачем делать таблетки для посудомойки своими руками?

Разнообразие таблеток для посудомойки, представленное в магазинах и на маркетплейсах, очень велико. Однако стоит знать, что они могут содержать такие вещества, как фосфаты, формальдегиды, нефтепродукты и химические соединения, содержащие хлор.

Эти ингредиенты не только оказывают негативное влияние на экосистему, но и могут отрицательно сказаться на здоровье. Конечно, стоит признать, что при исправно работающей посудомойке риск попадания этих веществ на посуду очень мал, так как устройство обычно эффективно их смывает. Однако полностью исключить данный риск нельзя, и это может привести к контакту химических ингредиентов с пищей.

Сделанные собственными руками таблетки для посудомоечной машины безопасны, эффективны и дешевле магазинных аналогов. При этом сделать их совсем не сложно.

Как сделать таблетки для посудомоечной машины ? Вам нужно всего несколько ингредиентов

Чтобы приготовить самодельные кубики для посудомоечной машины, нам потребуются ингредиенты, большая часть которых, вероятно, уже есть у вас дома.

Если вдруг чего-то нужного у вас нет, это можно купить в ближайшем магазине, и это не будет стоить много.

Итак, вам понадобятся:

1 стакан пищевой соды,

1/4 стакана лимонной кислоты,

0,5 стакана мелкозернистой соли,

0,5 стакана воды,

эфирное масло с приятным ароматом (по желанию)

Приготовление:

Смешайте полстакана водопроводной воды с половиной стакана соли и одним стаканом пищевой соды. Добавьте четверть стакана лимонной кислоты и, по желанию, несколько капель эфирного масла, которое придаст таблеткам приятный аромат. Все тщательно перемешайте и выложите в силиконовую форму для льда. Оставьте таблетки в форме на несколько часов до полного высыхания и затвердения. После этого их можно смело использовать в посудомоечной машине.

[info_b]Помните, что самодельные таблетки имеют более щадящий эффект, чем их химические аналоги, поэтому иногда очень грязную посуду стоит немного прополоскать прежде чем помещать ее в посудомоечную машину.[/info_b]

Храните самодельные таблетки для посудомоечной машины в герметичном контейнере в сухом прохладном месте. Это не даст им впитать влагу и потерять свою эффективность.

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Какое действие имеют ингредиенты самодельных таблеток?

Пищевая сода: это мягкое абразивное, чистящее и дезодорирующее средство, которое растворяет загрязнения и устраняет запахи.

это мягкое абразивное, чистящее и дезодорирующее средство, которое растворяет загрязнения и устраняет запахи. Лимонная кислота: помогает мыть и ополаскивать посуду, а также предотвращает появление пятен от воды на стаканах, удаляя из воды растворенные минералы, такие как кальций.

помогает мыть и ополаскивать посуду, а также предотвращает появление пятен от воды на стаканах, удаляя из воды растворенные минералы, такие как кальций. Соль: особенно полезна для регионов с жесткой водой, так как она воздействует на ионы кальция и магния (накипь), смягчая воду. Также стоит использовать ее в регионах с мягкой водой для облегчения полоскания.

особенно полезна для регионов с жесткой водой, так как она воздействует на ионы кальция и магния (накипь), смягчая воду. Также стоит использовать ее в регионах с мягкой водой для облегчения полоскания. Эфирные масла: многие эфирные масла, например, лимона, апельсина, грейпфрута, обладают антибактериальными свойствами и придают приятный аромат.

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Где ещё можно использовать домашние таблетки для посудомойки?

Самодельные таблетки для посудомоечных машин можно с успехом использовать и для других нужд в быту. Например, для мытья плитки в ванной, раковины, очистки душа или самой ванной. Просто растворите таблетку в воде и используйте раствор для очистки нужных поверхностей.

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