Зачем класть джинсы в морозилку? Каждый белорус должен это делать

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Опубликовано: 05.04.2023 09:50 , Обновлено: 12.09.2023

Морозильную камеру, как правило, используют для хранения продуктов. Но зачем класть в нее джинсы? Оказывается, в этом есть практический смысл, ведь материал таких штанов обладает специфическими свойствами и требует особого обращения. Эксперты уверяют: джинсы в морозильнике — лучший способ их очистить. Кроме того, так вы сможете сэкономить. Как это работает?

[info_b]Стоит отметить, что существует два типа ткани, которую мы обычно называем джинсовой. Первый — ткань, созданная из 100-процентного хлопка, а второй —изделие с примесью эластичных волокон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чистый деним (материал для джинсов) более жесткий и толстый, а смешанный — более мягкий на ощупь и легкий.[/info_b]

Класть джинсы в морозильную камеру — звучит как бессмыслица. Однако дело в том, что такие штаны, особенно из необработанного денима, плохо переносят стирку.

«Чем реже их стирают, тем дольше они выглядят как новые», — сказал однажды Чип Берг, президент компании по производству одежды Levis Strauss & Co. Он признался, что не стирал свои любимые джинсы 10 лет, а для удаления грязи использовал губку с небольшим количеством моющего средства.

Специалисты советуют: чтобы освежить джинсы, лучше всего проветрить их или положить в морозильную камеру на 24-48 часов. По их словам, это гораздо менее инвазивный метод, чем стирка, а эффект может быть аналогичным.

Интересно, что ношение таких брюк вовсе не является негигиеничным, и этому есть научные доказательства. Исследователи из Университета Альберты обнаружили, что на брюках, не стираных более года, содержится точно такое же количество бактерий, как и на регулярно стираемых, пишет Onet.

Как это поможет сэкономить? Дело в том, что чрезмерная стирка одежды приводит к дополнительной стирке каждую неделю, из-за чего вы тратите больше электроэнергии. Кроме того, если не стирать джинсы в машинке, они прослужат вам намного дольше.

Новость Телеграф

А как правильно стирать джинсы?

Однако, если вы не готовы отказаться от стирки джинсов, то хотя бы постарайтесь ее ограничить. Возможно, штаны не нужно класть в стиральную машину после нескольких носок. Кладите их туда только тогда, когда они действительно грязные.

Имейте в виду, что джинсы не следует стирать в горячей воде. Чем прохладнее, тем лучше. Эксперты советуют установить самую низкую скорость отжима или не отжимать вообще. И рекомендуют программу ручной стирки. И не забывайте выбирать щадящие моющие средства.

Кроме того, джинсы следует стирать, вывернув наизнанку и застегнув молнию. Стоит также вывернуть карманы.

После стирки штаны нужно развесить и дать им высохнуть. Осторожно, лучше не класть их на батарею отопления или на солнце.

Если у вас есть сомнения в том, стирать ли джинсы и как, проверьте это на этикетке. Информация на ней поможет вам не испортить штаны и они прослужат вам долго.