Зачем класть колготки в морозильник? В Tik Tok показали, что будет с ними через несколько часов

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Опубликовано: 06.09.2023 11:06 , Обновлено: 12.09.2023

Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если заморозить капроновые колготки? На первый взгляд это звучит довольно странно, но пользователи TikTok утверждают, что результат этого эксперимента просто поражает. Что же произойдет с колготками в морозильной камере через несколько часов?

Лайфхаком поделилась пользовательница TikTok с ником @okeyluba. Менее чем за сутки видео набрало почти полмиллиона просмотров и тысячи лайков. Многие в комментариях подтвердили, что способ действительно работает.

Оказывается, если перед первым применением капроновые колготки положить в морозильник, например, на ночь, а утром достать и разморозить при комнатной температуре, то они должны стать “эластичными, прочными, и не будут рваться».

По словам @okeyluba, капрон под действием мороза “повышает свою прочность”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@okeyluba?refer=embed” title=“@okeyluba” target=“_blank” rel=“noopener”] @okeyluba [/link]Зачем замораживать колготки ?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7275323201189808897?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - okeyluba” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - okeyluba [/link]

В комментариях часть пользователей подтвердила, что этот лайфхак и правда работает. Другие отметили, что “так делали еще наши мамы в 90-е”. Кто-то посоветовал сначала смочить колготки.

К слову, главное, утром не забыть достать их из морозильника.

“Я так положила колготки и забыла про них ? Летом обнаружила”, — поделилась одна из пользовательниц.

Кстати, в морозильную камеру можно положить не только колготки, но и джинсы. Ранее Телеграф объяснял, как это поможет.

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