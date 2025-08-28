Вытяжка будет как новая через 15 минут. Вот как почистить без дорогостоящей химии

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.08.2025 10:12 , Обновлено: 28.08.2025

Вытяжка — почти полноценный работник кухни, ежедневно поглощающий запахи еды, пар и жир. Если фильтры не чистить регулярно, она не только теряет эффективность, но и может стать источником пожара. К счастью, даже сильно загрязнённые решётки можно очистить простыми средствами, которые, вероятно, есть у вас дома.

Чистка фильтра вытяжки — занятие, конечно, не из приятных. Хотя большинство производителей рекомендуют чистить их хотя бы раз в месяц, многие ленятся делать это так часто. Большинство не моют вытяжки годами, а некоторые — десятилетиями. Однако есть несколько важных причин, по которым стоит регулярно это делать:

Чем чаще чистится фильтр, тем легче выполнить эту работу.

Чистая вытяжка потребляет меньше энергии и более эффективно удаляет пар, дым и жир из кухни.

Регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы вытяжки.

Ваша кухня выглядит намного привлекательнее и уютнее, если фильтр вытяжки чистый и не покрыт жиром.

Лучшие методы очистки

1. Пищевая сода

Это средство способно удалить даже стойкие загрязнения, накопившиеся за несколько лет. Однако чистка содой требует некоторой подготовки.

Возьмите большую кастрюлю, в которую поместится фильтр вытяжки. Наполните её водой на две трети и доведите до кипения. Добавьте соду, помешивая воду.

[inf]На каждый литр воды вам понадобится 1-2 столовые ложки соды.[/inf]

Тщательно перемешайте раствор и погрузите в него фильтр вытяжки. Кипятите 30 минут. Если у вас нет кастрюли, в которую поместится весь фильтр, кипятите его по частям – сначала с одной стороны, затем с другой.

Выньте решётку, дайте остыть, соскребите остатки налёта, промойте чистой водой и высушите. При кипячении фильтра в растворе пищевой соды грязь и жир должны отойти сами собой, и вам останется только промыть и высушить его.

2. Мыльный раствор

Сначала приготовьте раствор из хозяйственного мыла и горячей воды.

[inf]Вам понадобится целый кусок мыла на 5 литров воды.[/inf]

Возьмите большую ёмкость (не обязательно кастрюлю) и наполните её водой так, чтобы она покрывала грязный фильтр.

Натрите необходимое количество мыла в воду. Хорошо перемешайте.

Опустите фильтр в мыльный раствор и замочите его на 1–1,5 часа. После этого почистите его щёткой или губкой. Можно также помыть саму вытяжку мыльным раствором.

Как быстро почистить вентиляционную решётку? Эти 5 шагов вернут первозданную чистоту

3. Уксус

Чем сильнее загрязнен фильтр, тем более концентрированным должен быть уксус. Это средство подходит для борьбы даже со стойкими жировыми отложениями.

Снимите детали вытяжки, полейте их уксусом и оставьте на 15–20 минут. Затем тщательно промойте детали чистой водой.

Если на вытяжке осталась грязь, снова протрите ее уксусом. Эта кислота довольно агрессивна, поэтому обязательно надевайте резиновые перчатки при чистке решетки.

4. Лимонный сок

[inf]Лимонный сок также можно использовать для профилактической и регулярной очистки фильтра.[/inf]

Разрежьте лимон пополам и побрызгайте соком всю поверхность фильтра. Свежие загрязнения должны легко удалиться.

Если налёт застарелый, его поможет удалить смесь лимонного сока и пищевой соды.

Вариант первый: смешайте равные части пищевой соды и лимонного сока и добавьте две столовые ложки воды. Нанесите эту смесь на фильтр и оставьте на полчаса. Затем смойте водой. Вариант второй: смешайте равные части пищевой соды и лимонной кислоты. Посыпьте этой смесью деталь вытяжки и сбрызните водой. Оставьте на полчаса, смойте и высушите.

Как убрать весь дом за 45 минут и меньше? Эксперты предложили эффективные экспресс-методы

5. Бытовая химия — в крайнем случае

Если загрязнения не поддаются воздействию вышеперечисленных средств, можно воспользоваться средством для прочистки труб. Не выбирайте дорогую бытовую химию или разрекламированные бренды — даже самые дешёвые варианты отлично подойдут для очистки фильтра.

[inf]Средство может быть в форме геля или порошка.[/inf]

Растворите или смешайте 2-3 пакета чистящего порошка или полстакана жидкого чистящего средства в ведре воды. Замочите фильтр и оставьте их на 5-7 минут.

Не рекомендуется оставлять их дольше, так как это может повредить металл.

Вышеуказанный раствор довольно агрессивен, поэтому не используйте его часто. Обязательно надевайте резиновые перчатки, когда моете решётки.

Снимая фильтр, сначала определите, нужна ли вам просто профилактическая чистка или же серьёзно удалить налёт.

Ранее Telegraf.news писал, что профессиональный уборщик поделился быстрым и простым способом очистки белых швов между плиткой в ванной комнате. Он утверждает, что благодаря двум натуральным средствам, которые, скорее всего, есть у вас дома, можно не только отбелить затирку, но и защитить ее от плесени.

Уборщик рассказал, как отбелить швы между плиткой в ванной с помощью двух натуральных средств