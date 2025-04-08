Как быстро почистить вентиляционную решётку? Эти 5 шагов вернут первозданную чистоту

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Опубликовано: 08.04.2025 14:45 , Обновлено: 08.04.2025

Поддержание чистоты внешних элементов вентиляции дома крайне важно, ведь речь идёт о нашем комфорте и здоровье. Пыль, жир, грязь, скапливающиеся на вентиляционных решётках, рециркулируют, т.е. мы дышим ими постоянно. Если вы давно не чистили решётки в доме или квартире, самое время приступить к делу. А мы нашли для вас простой способ как сделать их как новые после одной чистки.

Как часто нужно чистить вентиляционные решетки?

При уборке дома или квартиры мы часто забываем о некоторых незаметных местах. Одним из них является вентиляционная система, а именно её внешние элементы — решётки, размещённые в стеновых проёмах. Благодаря конструкции на них легко оседает пыль и различная грязь.

Фото иллюстрационное

Регулярное протирание пыли и удаление грязи с вентиляционных решёток крайне важно, и об этом следует помнить. Вентиляционная система предназначена для обеспечения циркуляции свежего воздуха и удаления загрязнённого. Если решётка забита пылью, жиром или другой грязью, поток воздуха будет ограничен. Это снижает эффективность вентиляции, что ведёт к застою воздуха внутри помещений.

Также, когда воздух плохо циркулирует, увеличивается концентрация вредных веществ, пыли, аллергенов и даже углекислого газа. Это может негативно сказаться на здоровье людей, особенно тех, кто страдает от астмы, аллергии или других респираторных заболеваний.

Кроме того, загрязнённая вентиляция может задерживать неприятные запахи. Это создаёт дискомфорт и ухудшает общее состояние воздуха в доме или квартире.

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Всё, что вам нужно делать, — это регулярно чистить вентиляционные решётки, и качество воздуха в доме значительно улучшится.

Как часто нужно чистить вентиляционные решётки? Стоит протирать их влажной тряпкой каждый раз при уборке, и делать более тщательную уборку пылесосом не реже одного раза в 6 месяцев.

Если у вас сложилось впечатление, что воздух в доме не свежий, стоит странный запах, а на потолке или стене прямо рядом с решёткой можно увидеть скопившуюся пыль, значит, пришло время уборки. Помните, что пренебрежение уходом за системой вентиляции и отсутствие регулярного обслуживания, причём не только специализированного, но и профилактических обработок, таких как чистка, ухудшает её эффективность.

Можно почистить стеновые и потолочные вентиляционные решётки в домашних условиях. Они будут белыми и блестящими, а осевшая на них пыль не будет подниматься в воздух и оседать снова в другом месте.

Как правильно чистить вентиляцию домашними средствами

Регулярная уборка всего дома поможет вам поддерживать чистоту и приток свежего воздуха. Речь идёт не только о пылесосе или мытье пола, вытирании пыли с подоконников и мебели. Время от времени нужно убирать при помощи пылесоса пыль, оседающую на стенах. Также не забывайте, сколько грязи попадает в ваш дом снаружи – чаще убирайте прихожую. Всё это сделает дом или квартиру чище, а в вентиляционную систему будет попадать меньше пыли.

Для чистки вентиляционных решёток достаточно домашних средств, причём для этого их не нужно будет снимать.

Чтобы тщательно очистить решётки, придерживайтесь определённого порядка выполнения задач:

Если есть возможность, отключите систему вентиляции на время чистки. Надев трубку пылесоса с узким наконечником, тщательно проведите им по решётке, удаляя пыль. Пропылесосив рёбра вентиляционной решетки, протрите влажной салфеткой или мягкой тканью все детали. Таким образом, вы увлажните и частично удалите грязь. Тщательно прополощите ткань. Если вы не хотите снимать решётку, используйте палочку для суши, отвёртку или небольшой нож, завёрнутый в ткань, чтобы очистить её. С помощью этого инструмента нанесите смесь воды, пищевой соды и средства для мытья посуды на рёбра решёток и удалите грязь. После этого этапа очистки снова протрите все детали решётки влажной чистой тканью. Дайте вентиляционной решётке высохнуть и только после этого включите систему. Если вы хотите разобрать решётку для мытья, открутите крепления, аккуратно снимите решётку и погрузите минимум на 20 минут в тёплую воду, в которой предварительно растворите половину таблетки для посудомоечной машины или чайную ложку средства для мытья посуды. После замачивания пластиковых деталей тщательно потрите их зубной щёткой. Оставьте решётку на полотенце до полного высыхания и только после этого закрепите обратно в стеновой проём.

Фото иллюстрационное

Помните, что на качество воздуха влияет не только регулярная чистка вентиляционных решёток. Также необходимо вовремя менять фильтры, спрятанные в наружной установке. Желательно менять из 2 раза в год. Если кто-то в доме страдает аллергией или с вами живут несколько домашних питомцев, менять фильтры нужно чаще.

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