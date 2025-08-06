Уборщик рассказал, как отбелить швы между плиткой в ванной с помощью двух натуральных средств

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Опубликовано: 06.08.2025 15:42 , Обновлено: 06.08.2025

Профессиональный уборщик поделился быстрым и простым способом очистки белых швов между плиткой в ванной комнате. Он утверждает, что благодаря двум натуральным средствам, которые, скорее всего, есть у вас дома, можно не только отбелить затирку, но и защитить ее от плесени.

Что поможет отбелить швы?

Швы между плитками во многих домах заделывают белой затиркой – веществом, которое состоит из высокопористых материалов, таких как песок и цемент.

Однако есть проблема - со временем грязь и пыль обесцвечивают затирку, а также создавают идеальные условия для размножения плесени между плитками. Удалить ее становится сложно, так как обычные губки или швабры не могут проникнуть в эти места.

Тем не менее профессиональный уборщик Джаред Ривз, он же владелец американской клининговой компании Certified Clean Care, раскрыл эффективный, по его словам, способ предотвращения появления плесени в затирке плитки с помощью всего лишь небольшого количества известной белорусам перекиси водорода.

«Один из способов очистить и отбелить затирку — использовать перекись водорода и пищевую соду. Смешайте два ингредиента до образования густой пасты», — объяснил он.

[inf] Перекись водорода довольно популярно у белорусов. Эту бесцветная жидкость часто используют не только в качестве антисептика, но и как отбеливающее средство, а также в различных промышленных целях.

В отличие от покупных отбеливателей, она представляет собой более щадящую альтернативу, которая не оставляет опасных следов, поскольку просто разлагается на воду и кислород.

В свою очередь сода повышает чистящую способность перекиси водорода благодаря своей абразивности, которая помогает удалять грязь, не царапая поверхность.[/inf]

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Как использовать перекись водорода для чистки плитки в ванной?

Согласно инструкции профессионала, сначала добавьте в миску несколько чайных ложек пищевой соды, а затем медленно влейте туда перекись водорода в количестве, достаточном для образования густой однородной пасты.

[inf]Не волнуйтесь, если раствор пузырится. Это просто результат взаимодействия ингредиентов, которое поможет раствору глубоко проникнуть в затирку.[/inf]

Наденьте перчатки и нанесите пасту на затирку плитки. Оставьте пасту на плитке примерно на 5–10 минут. Это даст чистящему раствору время для разрушения плесени и пятен на плитке.

По истечении этого времени аккуратно потрите затирку жесткой щеткой или старой зубной щеткой — и пятна плесени и грязи легко удалятся, утверждает Джаред.

После чистки промойте плитку теплой водой, чтобы удалить нанесенную пасту, а затем протрите сухой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу.

К слову, некоторые люди в соцсетях также советуют использовать смесь фэйри с лимонной кислотой для того, чтобы отбелить швы в ванной.

А как очистить черную затирку?

К слову, если у вас в ванной затирка черного цвета, вы также можете использовать пищевую соду.

Ещё один способ — использовать уксус.

Джаред посоветовал смешать равные части воды и белого уксуса и щедро распылить на участки, поражённые плесенью. Подождите около 30 минут, чтобы раствор начал действовать, а затем потрите щёткой с щетиной.

Затем смойте тёплой водой и повторите при необходимости.

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