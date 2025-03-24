Как убрать весь дом за 45 минут и меньше? Эксперты предложили эффективные экспресс-методы

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Опубликовано: 24.03.2025 17:03 , Обновлено: 24.03.2025

Можно ли убрать весь дом за 45 минут? Это кажется нереальным, но с советами экспертов уборку из утомительной, скучной и длительной рутины можно превратить в быстрый и эффективный процесс. Больше никаких долгих часов, затраченных на бесконечную чистку комнат, — достаточно лишь нескольких простых шагов, чтобы ваш дом стал чистым и уютным. Готовы узнать секреты быстрой уборки?

Ключом к быстрой уборке, по мнению экспертов, является расстановка приоритетов. В первую очередь нужно убирать те места в доме, где чаще всего собираются люди: прихожую, ванную комнату, кухню и гостиную.

Дебра Джонсон, эксперт по уборке дома из популярного портала об уборке Merry Maids, даёт несколько советов, которые нужно учесть перед началом уборки:

Будьте сосредоточены. Составьте список самых важных дел и сосредоточьтесь на комнатах, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Будьте реалистом и учитывайте площадь квартиры или дома. 45-минутный план уборки для квартиры площадью 70-80 квадратных метров будет выглядеть совсем иначе, чем для дома площадью 100-120 квадратных метров. Будьте организованы. Используйте контейнер для уборки с инструментами и салфетками разного цвета для каждой задачи.

Придерживайтесь цели уборки в своём доме, обходя при этом места, требующие большого дополнительного внимания. Ими можно будет заняться во время генеральной уборки.

Как убрать дом за 20 минут и меньше

Если на полноценную уборку нет времени, а гости вот-вот нагрянут, используйте экспресс-метод уборки.

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Шаг 1. Возьмите корзину для белья и пройдитесь по комнатам, собирая вещи, которые нужно убрать. Спрячьте корзину в шкафу или в том месте, куда гости не заглянут.

Шаг 2. Наведите порядок в ванной комнате, которой будут пользоваться гости.

Шаг 3. Пропылесосьте комнаты, в которых будет находиться компания, смахните пыль и взбейте подушки на диване.

Шаг 4. Закройте двери в другие комнаты, если в них есть беспорядок.

Шаг 5. Если на улице стемнело, включите в доме свет. Если сейчас день, откройте жалюзи и шторы. Помните, что хорошо освещённое помещение выглядит чище.

Шаг 6. Чтобы придать дому приятный свежий аромат, поставьте на медленный огонь кастрюлю с водой, в которую положите немного гвоздики и корицы.

Почистите конфорки этой домашней смесью — и они засияют как новые. Нужны 4 доступных продукта

Как убрать весь дом за 45 минут

Придерживайтесь стратегии сосредоточения внимания на местах в вашем доме, где вы будете проводить больше всего времени. Вот список приоритетных задач по уборке по комнатам. Установите таймер и проведите пробную уборку, корректируя при необходимости, время там, где вам нужно.

Уборка ванной комнаты — 15 минут

Это то место, где приходится быть самым привередливым. Освещение здесь обычно яркое, а в комнате нет отвлекающих факторов, что делает грязные места легко заметными. Вам может казаться, что грязных мест особо не видно, но ваши гости их обязательно заметят.

Это не значит, что вам нужно отмывать всю комнату. Сосредоточьтесь на уборке унитаза, зеркала, раковины и полочек:

Если это возможно, откройте окно или включите вентиляцию, чтобы проветрить помещение.

Включите вентиляционное отверстие и откройте окно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Перед началом уборки нанесите на чашу унитаза чистящее средство.

Уберите с полок расчёски, фен, излишки косметики. Спрячьте всё лишнее в ящики или шкафчики.

Положите одежду, предназначенную для стирки, в корзину для грязного белья. Туда же уберите банные полотенца и полотенца для рук.

Уберите из комнаты лишние предметы.

Уберите из ванной или душевой кабины раскиданные детские игрушки.

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Очистите зеркало от брызг и разводов.

Продезинфицируйте раковину, смеситель, пробку и полки.

Развесьте новые полотенца для рук и банные полотенца.

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Потрите унитаз щёткой и смойте. Используйте дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть сиденье и снаружи унитаза.

Вытряхните коврик в ванной, чтобы он выглядел свежим, а затем подметите пол.

Закройте занавеску или дверцу для душа.

Вынесите мусор и продезинфицируйте мусорное ведро или контейнер для мусора.

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Уборка прихожей — 5 минут

Прихожая быстро превращается в свалку лишних вещей. Перед приходом гостей нужно это исправить:

Уберите верхнюю одежду в шкаф. Оставьте пустыми несколько крючков для одежды или вешалок, чтобы у гостей было место для их вещей.

Храните мелочи, которым не место в фойе, в одной вместительной корзине для ручной клади. Когда у вас будет лишнее время, вы её разберёте и разложите вещи по местам.

Подметите полы, но не используйте для уборки пылесос и не мойте полы. При необходимости влажная салфетка поможет точечно очистить чистые грязные пятна, оставленные на полу мокрой обувью. Отложите задачи по глубокой уборке пола на день, когда у вас есть лишние 10 минут.

Уборка кухни — 15 минут

Кухня — самое популярное место в доме, поэтому сосредоточьтесь на достижении чистоты и лаконичности поверхностей:

Откройте окно на кухне, чтобы проветрить комнату.

Уберите все лишние вещи в корзину для ручной клади.

Спрячьте все ненужные инструменты или приборы, которые загромождают столешницу.

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Распылите дезинфицирующее средство на столешницы, чтобы удалить грязь, и на места, к которым часто прикасаются, такие как ручка холодильника.

Поставьте грязную посуду в посудомоечную машину и разберите сушилку.

Почистите раковину, кран и место вокруг слива.

Очистите кухонную плиту и фартук за ней.

Если у вас бытовая техника из нержавеющей стали, используйте чистящее средство, чтобы избавить поверхность от отпечатков пальцев.

Протрите подоконники от пыли и загрязнений.

Подметите пол и не забудьте уделить внимание основаниям шкафов.

Вымойте посуду для домашних животных и протрите влажной салфеткой пол в том месте, где едят питомцы.

Уберите в корзину для белья грязные кухонные полотенца и повесьте свежие.

Вынесите мусор и продезинфицируйте мусорное ведро.

Закройте окно после проветривания.

Уборка гостиной — 10 минут

Опрятная гостиная — это уютное пространство как для вас, так и для гостей:

Пройдитесь по комнате и уберите беспорядок. Добавьте в корзину для ручной клади ненужные вещи и уберите из прихожей или кухни всё, что должно быть в гостиной.

Фото иллюстрационное

Аккуратно сложите журналы и книги.

Используйте салфетки из микрофибры, чтобы вытереть пыль с горизонтальных поверхностей, а также с телевизора и журнального столика.

Сложите пульты дистанционного управления в одном месте, либо в ящике, либо на журнальном столике.

Поправьте плед на диване и расправьте диванные подушки.

Если у вас есть домашние животные, проведите липким валиком для ворса по мягкой мебели, чтобы собрать шерсть.

Фото иллюстрационное

Если на полу разложен ковёр ли ковровое покрытие, используйте пылесос — свежие следы пылесоса на ковре всегда придают комнате ухоженный вид.

Помните, что лучшие планы по быстрой уборке дома пойдут наперекосяк, если вы не будете честны в отношении того, сколько времени у вас есть на уборку и насколько чистым вы хотите видеть свой дом.

Ранее Telegraf.news писал: эксперты по домашнему хозяйству знают, что ключ к сверкающей чистоте дома заключается в том, чтобы обращать внимание на детали. Вы ежедневно заправляете постель, регулярно протираете пыль, и раз в неделю моете полы, но упускаете множество мест, где скапливается грязь. Автор книги «Просто чисто» и популярного блога CleanMama.net Бекки Рапинчук р обязательно убирать несколько мест в доме, о которых многие забывают.

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