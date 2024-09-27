Не выбрасывайте использованный грунт из вазонов. Эти 4 действия вернут ему первоначальные свойства

Опубликовано: 27.09.2024 11:10 , Обновлено: 27.09.2024

При пересадке растений всегда остаётся старый грунт, который многие предпочитают просто выбросить. Отчасти это решение выглядит логичным, ведь за время, пока в нём жили растения, почва истощилась, а возможно, в неё даже поселились болезнетворные микроорганизмы. Однако нет нужды выбрасывать выработанную почву. Ей можно найти множество применений и даже вернуть питательные свойства, чтобы использовать для посадок повторно.

Старая почва из горшков со временем теряет свои ценные свойства, но все равно может принести немало пользы. Например, вы можете добавить её в компост, где она вместе с органическими остатками превратится в ценное удобрение. Кроме того, она отлично подходит для улучшения структуры почвы в саду: при смешивании с тяжелой почвой она повышает водопроницаемость, а в песчаной – помогает удерживать влагу.

Старый субстрат также может использоваться в качестве дренажного слоя на дне новых горшков, что улучшает отвод воды и предотвращает гниение корней.

Если вы планируете заняться посадкой овощей и выращиванием рассады, то и здесь вам поможет старая почва из горшков. Смешайте её с компостом или свежей землёй для обогащения структуры.

Она идеально подходит в качестве основы для осеннего посева укропа, петрушки или редиса. Также почву можно распределить вокруг грядок в качестве мульчи, что поможет сохранить влагу и снизить рост сорняков. Таким образом, старая почва из горшков получает новую жизнь, и у вас получится сэкономить на тратах на новый материал.

Всё это гораздо лучше, чем просто выбросить купленную некогда землю в мусорное ведро.

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Как вернуть старому грунту ценные свойства?

Стоит также иметь ввиду, что старую почву можно использовать повторно для посадки вазонов, если провести ряд несложных операций по её обеззараживанию и обогащению. Вот как это сделать в простых шага.

Удалите все корни, стебли и листья из старого субстрата. Органические остатки в почве могут привести к развитию грибковых заболеваний и вредителей, что может негативно сказаться на будущих посевах. Очищенный грунт станет более однородным и готовым к дальнейшей работе.

Органические остатки в почве могут привести к развитию грибковых заболеваний и вредителей, что может негативно сказаться на будущих посевах. Очищенный грунт станет более однородным и готовым к дальнейшей работе. Проветрите почву. Находясь в горшке, она могла стать уплотненной и менее проницаемой для воздуха и воды. Поэтому после очистки субстрата от растительных остатков его следует проветрить. Для этого просто перекопайте почву и разбейте комки земли вручную. Хорошо аэрируемая почва поспособствует здоровому росту корней.

Находясь в горшке, она могла стать уплотненной и менее проницаемой для воздуха и воды. Поэтому после очистки субстрата от растительных остатков его следует проветрить. Для этого просто перекопайте почву и разбейте комки земли вручную. Хорошо аэрируемая почва поспособствует здоровому росту корней. Продезинфицируйте субстрат. Вы можете минимизировать риск заболеваний растений и поражения их вредителями, если продезинфицируете почву. Для этого разложите грунт по противням и поставьте в разогретую до 80-90°С духовку примерно на 30 минут. Это уничтожит болезнетворные микроорганизмы, вредителей и семена сорняков. Почву также можно продезинфицировать паром, поместив её в кипящую воду примерно на 30 минут. Также неплохо будет использовать фунгициды и инсектициды, которые можно приобрести в садовых магазинах.

[info_b]Дезинфекция субстрата - профилактическая мера, которую можно и пропустить, если почва выглядит здоровой. Однако, если земля пахнет гнилью или имеет любой другой неприятный запах. Если в ней есть личинки или яйца насекомых, грибковые заболевания, плесень, то обеззаразить почву нужно обязательно.[/info_b]

Удобрите почву. Использованный субстрат потерял большую часть ценных для растений свойств. Поэтому необходимо обогатить его новыми минералами и питательными веществами. Добавив компост, вы увеличите содержание гумуса, улучшите структуру и плодородие почвы. Количество введённого компоста не должно превышать 25% от общего объема субстрата.

Вермикулит или перлит помогут сохранить влагу и аэрировать почву. Органические удобрения в виде костной муки , муки из морских водорослей или гранулированного навоза обеспечат азот, фосфор и калий — необходимые ингредиенты для роста растений.

Если почва интенсивно использовалась предыдущими растениями, вы можете смешать её с новым субстратом. Такая смесь позволяет добиться лучшего баланса питательных веществ и улучшит структуру почвы. Рекомендуемое соотношение - 50/50 (старая почва к новой).

Подготовленный таким образом грунт следует хранить в сухом, проветриваемом месте, в закрытых мешках или контейнерах. Используйте его для новых горшечных растений. Но учтите, что для разных видов комнатных растений — нужен разный грунт, поэтому действуйте по ситуации. Также почву можно успешно использовать для весенних посевов рассады.

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