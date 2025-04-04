"Создана убивать" - Шеф-повар призвал белорусов не греть еду в микроволновке. А зачем класть туда лук?

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Опубликовано: 04.04.2025 12:36 , Обновлено: 02.06.2025

Такая вещь, как микроволновка, сегодня есть практически на каждой кухне. В ней можно размораживать и разогревать продукты, жарить, печь бисквиты, готовить на гриле - да что угодно! Представить свою жизнь без этого бытового помощника уже невозможно. Несмотря на все преимущества, гродненский шеф-повар Владислав Дорошко призвал решительно отказаться от разогревания в СВЧ-печи, особенно когда берете в руки мясо. Он предложил другие лайфхаки ее использования - вы удивитесь, насколько они необычны.

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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Почему нельзя размораживать и разогревать в микроволновке?

Шеф-повар твердо убежден: “Микроволновая печь создана для того, чтобы убивать продукты”. Особенно если дело касается их разморозки.

“Я 100% считаю, что микроволновки портят еду. В них нельзя ничего размораживать, как это делают многие. Любое мясо и другой продукт должны оттаивать естественным способом: либо в холодильнике при минимальной потере воды, вкусовых и питательных веществ, либо при комнатной температуре. И никак иначе”, - бескомпромиссен Дорошко.

По мнению Владислава, даже если поставить полуфабрикат на специально созданный для этого режим разморозки, “он все равно варится”. А это нам не нужно. В добавок повар признался, что ни одном его проекте “нет и не будет микроволновки”.

На вопрос, есть ли у профессионального кухмистера этот бытовой предмет дома, ответил утвердительно. Но сказал, что “честно им не пользуется”.

Фото Владислава Дорошко

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К слову, помещать мясо под кран, чтобы быстрее разморозить, кухонных дел мастер тоже назвал “страшным делом”. Поступать так, как десятилетиями делает многие белорусские хозяйки, ни в коем случае нельзя.

“Мясо не должно соприкасаться с проточной водой. Что происходит, если положить его под кран? Внешние стенки размораживаются, а внутренность остается ледяная. Из-за этого оно потом будет неравномерно готовиться. А вы никогда в жизни не достигнете нормальной степени прожарки: не попадете ни в Medium, ни в Rare”, - предупредил гродненский шеф.

Значит ли это, что с микроволновкой можно попрощаться?

Несмотря на “убийственные” аргументы против микроволновок от Владислава Дорошко, журналисты Telegraf.news все же раскрутили его на неординарные лайфхаки по использованию СВЧ-печей, которые он наверняка знает. Делимся с вами этими поразительными кулинарными идеями.

“Есть один трюк, связанный с микроволновкой, о котором могу рассказать. Кто любит или хочет попробовать чипсы из петрушки, берете тарелку, обтягиваете ее плотно пищевой пленкой, смазываете чуть-чуть маслом, кладете туда листики зелени, сверху вторым слоем снова натягиваете пленку и ставите в микроволновку - и у вас получаются настоящие чипсы”, - раздал инсайтов повар.

Фото Владислава Дорошко

Он также добавил по секрету, что в микроволновке можно даже обжаривать орехи.

“Выбираете тарелку, только не металлическую, и наливаете туда подсолнечное масло. Затем кладете на дно орехи и включаете на 3-5 минут. Готово!” - удивил Дорошко и пообещал, что ничего не взорвется.

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Чипсы и кукурузные палочки при открытой пачке, как известно, могут терять свои свойства, особенно в помещениях повышенной влажности. И на этот счет у гродненского шеф-повара нашлось спасение.

“Высыпаете их на тарелку и ставите ненадолго в печь - буквально на 30-60 секунд. И ваши любимые снеки приобретают свою прежнюю форму, становясь такими же хрустящими и сухими, как были”, - поразил Владислав Дорошко.

Фото Владислава Дорошко

Он дал еще один мало кому известный способ нарезания лука в котлеты, чтобы не плакать.

“Помещаете его на 30 секунд в микроволновую печь. За это время он прогревается, из-за чего уходит характерный ядовитый аромат. И дальше уже спокойно его режете”, - шокировал маэстро.

И в завершение поразил тем, что в микроволновке можно даже варить картошку и бобовые. Это “без приколов”, ручился Дорошко.

“Кладете клубни в пакет и помещаете в СВЧ-печь на 10 минут. В свою очередь, горох и бобовые нужно высыпать в миску с водой, добавить туда соли, перца и обязательно щепотку соды, чтобы усилить все процессы. И на такое же время поставить в микроволновку, желательно на режим разморозки или любую другую щадящую программу”, - подытожил шеф-повар.

Ранее профессиональный шеф-повар из Гродно рассказал Telegraf.news, как достигнуть заветного Zero Waste — подхода “ноль отходов” — на своей кухне. Владислав Дорошко поделился самыми неочевидными лайфхаками использования того, что многие считают пищевым мусором. Отодвиньте ведро подальше! Из очисток, стеблей и кочерыжек можно сотворить нечто удивительное и даже натуральные усилители вкуса.

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