Как сделать мороженое из... хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта

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Опубликовано: 10.03.2025 10:22 , Обновлено: 30.04.2025

Постоянно в поиске необычных рецептов? Устали разочаровываться в том, что нашли в интернете? Попробуйте мороженое из бородинского хлеба — уникальный десерт, который точно запомнится. Профессиональный шеф-повар из Гродно Владислав Дорошко раскрыл секрет его приготовления в эксклюзивном интервью Telegraf.news. Готовьтесь к взрыву вкусов — такого вы точно не пробовали!

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси O.MAMI и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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Как рассказал Владислав Дорошко, мороженое из бородинского хлеба было на столах еще в конце 19 века.

«Его называли Георгиевским и готовили царям. Вся современная кухня построена на старой школе. Мы просто берем рецепт и модернизируем его под себя. Где-то хлебные крошки обжариваем, а иногда карамелизируем. Кто-то использует белки, а другой сливки или сыр», — поделился маэстро.

Ингредиенты

В этом варианте мороженого из бородинского хлеба нам понадобятся:

Бородинский хлеб - 100 г;

Сливки 33% - 100 мл;

Миндаль - 30 г;

Фундук - 20 г;

Яйца - 3 шт. (только белок);

Ванильный сахар - 5 г;

Тростниковый (коричневый) сахар - 100 г;

Соль (щепотка).

Фото: Владислава Дорошко

Способ приготовления

Шеф-повар предложил два способа :

Натереть бородинский хлеб на мелкой терке и высушить либо по кускам поместить свежую буханку без корочек вместе с орехами в кухонный комбайн (блендер) и взбить до мелкой пудры. Высыпать содержимое на сковороду либо переложить на противень и поставить в духовой шкаф. Посыпать сахарной пудрой. Добавить немного соли, перца и чуть-чуть кориандра, чтобы придать вкус и аромат хлебу. Можно положить еще пару веточек тимьяна и сливочное масло. И запекать при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

Обязательное условие - помешивать каждые 3 минуты. Ведь пудра орехов очень быстро сохнет, а мороженое должно получиться без привкуса горечи.

Фото: Владислава Дорошко

После того как пудра высушена, достаем из духового шкафа и отставляем в сторону. Следом приступаем к взбиванию белков и сливок. И тут шеф поделился лайфхаком, который, по его мнению, знают все. Но, нам кажется, он ошибается, ведь мы о таком точно не слышали ?

“Чтобы дома сливки 100% получились взбитыми, во-первых, они обязательно должны быть 33%. Второй момент, чашу миксера, блендера или обычную кастрюлю нужно предварительно поместить в морозильную камеру”, - раскрыл один из секретов Владислав Дорошко.

И так, по словам повара, нужно делать со всем, что планируете взбивать. За исключением яиц - это миф.

Сколько держать в морозилке? Шеф-повар посоветовал охлаждать посуду хотя бы 1 час. А в идеале - поставить ее на ночь. Но если нет времени, хватит и 20 минут.

Немного спустя “берете миску из морозилки, наливаете туда сливки и взбиваете до пышных пик: аккуратно по часовой стрелке, вначале на медленной скорости и заканчивая быстрой”. Затем отставляете все в сторону.

Фото: Владислава Дорошко

Следующим этапом отделяете яичные желтки от белков и добавляете к последним щепотку соли.

“Я кладу еще чуть-чуть лимонной кислоты и потихоньку взбиваю. Как только процесс пошел, а белки начали подниматься, досыпаю тростниковый сахар и немного ванильного по вкусу. Взбиваю дальше до пышных пик и плотной пены”, - объяснил Владислав.

Шеф-повар Дорошко сделал оговорку: подойдет и обычный сахар, но коричневый лучше гармонирует с бородинским хлебом. Также можно не заморачиваться и купить обычный “кирпичик”, любой другой темный или сразу с орехами хлеб. Но именно бородинский, по его мнению, обладает максимально ярко выраженным вкусом.

“Во взбитые сливки всыпаем поджаренную и охлажденную хлебно-ореховую крошку и хорошо перемешиваем лопаткой. Делать это нужно аккуратно по часовой стрелке снизу вверх. Никуда не спешите: сливки имеют свойство оседать при неправильном обращении. А нам нужна легкая воздушная масса”, - предостерег белорусский шеф-повар.

Далее обязательным этапом добавляются взбитые белки, но делать это нужно частями. Владислав Дорошко посоветовал разделить на три.

Фото: Владислава Дорошко

Получившуюся массу выкладываем в удобную форму, чаши и тарелки. Накрываем “пищевой пленкой в контакт” - это значит, чтобы она плотно прилегала. И прячем в морозильную камеру минимум на 10 часов. Однако стабилизация начнется уже после 2 часов, пояснил Дорошко.

Иногда он добавляет в мороженое сливочные творожные кремы, чтобы держать плотную текстуру, но это необязательно.

[info_b] Важная рекомендация от шеф-повара: когда ставите абсолютно любое домашнее мороженое в морозильную камеру, доставайте и помешивайте его каждые 30 минут . Это обязательное условие для получения однородной текстуры. Первым делом схватываются бортики, образуя лед и кристаллы - их и нужно разрушить ложкой или вилкой, направляя массу от края к центру. Делать так надо до тех пор, пока мороженое до конца не застынет. Тогда десерт не будет пере- или недомороженным. Это проблема большинства. В идеале консистенция Бородинского мороженого должна получиться рыхлой, а цвет кремово-коричневым.[/info_b]

Готовый десерт достаем из морозильной камеры и распределяем по тарелкам. Шеф-повар Владислав Дорошко порекомендовал украсить его измельченными орехами либо натертым шоколадом, мятой или микрозеленью: “Это очень вкусно! Кушаем и кайфуем”.

Мороженое из Бородинского хлеба. Для декора использованы шоколадная земля, гель из клюквы и лаймовый краст в виде пластин, фото: Владислава Дорошко

[info_b]Лаймовый краст, который вы видите на фото, - это вид освежающего и бодрящего десерта из лайма или лимона. По сути, это лимонный пирог. Вода, сахар, агар-агар и желатин увариваются, разливаются на силиконовый коврик и кладутся в шоковую заморозку либо в морозильную камеру. Получается хрустящее стекло, кусочками которого и украшено мороженое из бородинского хлеба, которое отлично подчеркивает вкус десерта.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что как бы ни было велико разнообразие вкусов мороженого на прилавках магазинов, наверняка у каждого есть какое-то особенное воспоминание об этом вкусном десерте из детства. Нередко такое угощение готовили дома бабушки. Они не использовали много добавок и делали всё из натуральных ингредиентов и с особенной любовью. Мороженое по бабушкиному рецепту всегда было идеально кремовым и очень вкусным в жаркие дни. Попробуйте приготовить такой десерт и вы.

Это домашнее мороженое превзойдёт магазинные аналоги. Как приготовить пломбир по бабушкиному рецепту?

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