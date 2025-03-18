"Мясной" стейк из кочерыжки и приправа из сгоревшей картошки. Шеф-повар из Гродно дал более 10 способов использования "пищевых отходов"

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Опубликовано: 18.03.2025 14:42 , Обновлено: 02.06.2025

Профессиональный шеф-повар из Гродно рассказал Telegraf.news, как достигнуть заветного Zero Waste — подхода "ноль отходов" — на своей кухне. Владислав Дорошко поделился самыми неочевидными лайфхаками использования того, что многие считают пищевым мусором. Отодвиньте ведро подальше! Из очисток, стеблей и кочерыжек можно сотворить нечто удивительное и даже натуральные усилители вкуса.

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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[info_b]Zero Waste Cooking - приготовление пищи с нулевыми отходами. Множество шеф-поваров стали последователями этого тренда в кулинарии. Они активно используют нетипичные части продуктов (картофельные очистки, панцири креветок, кофейную гущу) для создания новых блюд. Движение возникло как реакция на то, что ежегодно рестораны всего мира производят миллиарды тонн пищевых отходов. [/info_b]

Владислав Дорошко считает, что самое главное - грамотно подойти к вопросу. И это касается абсолютно всех продуктов на кухне. О безграничных возможностях “хвостиков и кожурок” маэстро может рассуждать долго, виртуозно накидывая вариации применения. На то он и профессиональный шеф-повар! Для простых кулинаров-любителей все не так очевидно :). Поэтому достаем домашние поваренные блокнотики и записываем.

Фото: Владислава Дорошко

Картофельные очистки

Начнем с элементарного - картошки. Повар твердо убежден, что ее кожура — самая питательная вещь в овоще.

“Мы делаем из нее различные пудры либо маринады, чтобы усилить вкус самого картофеля и других блюд”, - удивил шеф.

И тут же предложил рецепт бэби-картофеля в сливочном соусе.

Первым делом моем и очищаем клубни; Затем помещаем их вместе с кожурой в вакуумный пакет. Добавляем туда воду, чуть-чуть растительного масла, соль, перец, чеснок, тимьян или розмарин - в зависимости от рецепта - и провариваем до мягкости; Достаем очистки и клубни, взбиваем вместе; Ароматную жидкость из пакета добавляем к пюре вместо обычного бульона или молока.

Фото: Владислава Дорошко

Шеф-повар раскрыл еще один секрет обращения с картофелем. Нередко он “сжигает” его кожуру. Это предполагает, что очистки помещаются в пароконвектомат и при высокой температуре доводятся до состояния угля. Иногда кулинарных дел мастер использует в данных целях горелку.

“После чего взбиваете кожуру - и получается темная пудра, которой посыпаются некоторые блюда. Мы часто панируем в ней митболы”, - рассказал Владислав Дорошко.

[info_b]Митболы - мясные шарики, похожие на обычные фрикадельки. Но в отличие от последних они не варятся, а запекаются и заправляются соусом перед подачей на стол.[/info_b]

Дорошко предложил еще один элементарный, по его мнению, способ сделать картофельную пудру дома при помощи духовки.

Очистите помытую картошку; Положите клубни на противень, посыпьте солью, перцем, любимыми травами и приправами; Высушите при температуре 200-250℃ до полного сгорания; Как только картофель станет темным, взбейте его в кофемолке или блендере до пудры и посыпьте любые блюда для усиления вкуса.

Утиная ножка с чипсами из картофельных обрезей, фото: Владислава Дорошко

Капустная кочерыжка

Владислав Дорошко придумал даже, как использовать стебель кочана капусты, который всегда идет в мусор.

“Можно сделать прикольный стейк, который будет напоминать мясной. Для этого надо подмариновать кочерыжку и завакуумировать под компрессию. Затем немного проварить, чтобы она стала мягче. Потом мы деглазируем ее каким-нибудь соусом и жарим на мангале продолжительное время либо коптим”, - поделился процессом шеф-повар.

В итоге получается интересная мини-закуска, рассказал Владислав. Вроде бы кочерыжка из капусты, но по вкусу и текстуре, как мясо.

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Чипс из лука, фото: Владислава Дорошко

Стебли и ботва зелени

Завалявшиеся остатки лука, петрушки и укропа тоже не спешите выбрасывать. По опыту гродненского шеф-повара, область их применения слишком обширна. А иногда это что-то на грани волшебства. Владислав Дорошко превращает стебли зелени в чипсы или даже… снег.

Зеленый чипс из обрезков зелени: укропа, петрушки, базилика

Фото: Владислава Дорошко





А вот так выглядят настоящие мясные изыски, которые украшены деталями из “зеленых отходов”. Вы только посмотрите на этот тартар из говядины с картофельными подушечками. Справа - съедобная салфетка из перьев зеленого лука и других обрезков. Ложку тоже можно есть.

Тартар с чипсами из зелени

Фото: Владислава Дорошко





Дополнительно можно приготовить карпаччо из говядины с чипсом из ферментированного зеленого лука. Это очень изысканно!

Карпаччо с ферментированным луковым чипсом, фото: Владислава Дорошко

Еще один вариант говяжьего карпаччо - мясные подушечки. Шеф утверждает, что такого эксклюзива больше нигде не найдете в Беларуси.

“Это куски свежего мяса, посыпанные солью, перцем и пудрой из жженой зелени. Например, у меня остаются стебли лука-порея, базилика и т.д. Я сжигаю это горелкой или в пароконвектомате дотла и потом сыплю через мелкое сито на говядину. Получается такая красивая черная прослойка”, - потряс Владислав.

Говяжье корпаччо, посыпанное пудрой из жженой зелени

Фото: Владислава Дорошко













Как сделать снег из петрушки?

А тем, кому приелся обычный омлет, шеф-повар предложил альтернативу - “Пуляр”. В его версии он со шпинатным кремом, чипсом из зеленого лука и пудрой петрушки.

Омлет "Пуляр" с чипсом из зеленого лука и пудрой петрушки, фото: Владислава Дорошко

Для пудры (снега) из петрушки нам понадобятся:

Листовой желатин - 6шт;

Несоленое сливочное масло - 10г;

Растительное масло - 10мл;

Листья петрушки - 90г;

Чеснок - по вкусу;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Листья желатина замачиваем в холодной воде на несколько минут. Достаем желатин, отжимаем его от излишка воды и отставляем на время в сторону; В сотейнике доводим до кипения 100 мл воды, сливочное и растительное масло. Снимаем с огня и добавляем желатин; В чаше блендера соединяем все травы, желатиновую воду и соль и взбиваем до однородности. Выливаем смесь в миску, которая уже заранее стоит на ледяной бане; После полного остывания выкладываем смесь на пищевую пленку, с помощью нее скатываем массу в рулет диаметром 3 см и замораживаем; Перед использованием достаем и натираем на терке над блюдом; Оставшийся рулет замораживаем.

Фото: Владислава Дорошко

Владислав Дорошко также отметил ,что стебли лука-порея, петрушки и другой зелени используют на бульоны, различные масла и соусы.

“Почему бы не сделать из укропа, петрушки и другой ботвы соус Pesto - итальянскую классику? Можно даже без кедровых орехов, тогда назовем его аля. Взяли оставшиеся стебли, взбили их в ступке или блендере, добавили туда оливковое или другое растительное масло, соль, перец, чеснок, пармезан - и у вас получился Pesto. Себестоимость низкая: мажь хоть дома, хоть на банкетах”, - подкинул идею маэстро.

Более того, из остатков зелени можно сделать приправы . Для этого нужно измельчить и высушить травы, а затем просто добавить их к соли. Особенно интересно, по словам шеф-повара, получается с мятой.

Отчаянным виртуозам он посоветовал делать дома из очисток икру и творить на молекулярном уровне.

Фото: Владислава Дорошко

Куда девать жмых от ягод, тыквенную голову и кожуру перцев?

Владислав Дорошко щедро поделился еще несколькими креативными и практичными лайфхаками. Никогда бы не подумали, но розовые трубочки в гречке (на фото ниже) - не ломтики свеклы, а жмых ягод. Это то, что остается после их перетирания через сито. Например, на морс. В данном примере повар использовал вишню и малину.

“Я добавляю в жмых текстуру: муку, крахмал. И делаю такие конусы, напоминающие тесто, чтобы в дальнейшем украшать десерты. Или можно приготовить съедобную вуаль: вливаю в жмых сок либо воду, ввожу сахар или сахарный сироп, цедру, агар-агар, кипячу все и тонко выливаю для застывания”, - пояснил гродненский кулинар.

Наряду с этим, ягодный жмых используется для приготовления ароматных масел, на которых классно жарить мясо, в том числе на кости.

Конусы из ягодного жмыха, фото: Владислава Дорошко

Не пропадет у Дорошко и разделанная тыква . После того, как он достал из нее ценную мякоть, она отправляется отнюдь не в утиль, а служит дальше в качестве тазика для маринования огурцов.

Маринование огурцов в тыкве, фото: Владислава Дорошко

А из кожуры запеченных перцев он делает стеклянные мини-чипсы. Дополнительно подсушивает продукт в дегидраторе (электрической сушилке) или под горелкой. Получаются натуральные и полезные снеки.

“Я украшаю ими салаты. У них очень интересный вкус”, - раскрыл свои кулинарные тайны шеф.

Не выкидывайте панцири от креветок

Владислав Дорошко отговорил и от выбрасывания панцирей креветок после того, как вы покончили с их мясом.

“Это же наш пресловутый соус “Биск”. Нужно лишь немного обжарить панцири с различными травами и приправами, потом залить их бульоном и долго варить. Получится тот самый вкус”, - рассказал секрет повар.

Он также отметил, что на основе панцирей креветок на профессиональной кухне готовят разнообразные масла.

Фото: Владислава Дорошко

Сердцевина яблок

Владислав Дорошко нашел применение даже сердцевинам от яблок. Хотя, к его огорчению, многие повара от них нещадно избавляются.

“Из яблочных сердцевин элементарно можно сделать сок, интересный маринад, проварить, прожарить, что-то добавить. Наш общепит отстает от Европы лет на 25”, - уверен гродненский шеф-повар.

В заключение он дал еще немного “внутрянки” и выразил свою позицию:

“Как правильно работает высокая кухня? Ты составляешь меню и определенным образом прорабатываешь его, чтобы ничего не пропало. Zero Waste - давно применяемая тема, когда ничего не выбрасывается и получатся безотходное производство. Я считаю, это интересно”.

Ранее Telegraf.news писал о необычном рецепте мороженого из крошек бородинского хлеба. Это уникальный десерт, который точно запомнится. Профессиональный шеф-повар из Гродно Владислав Дорошко раскрыл секрет его приготовления в эксклюзивном интервью Telegraf.news. Готовьтесь к взрыву вкусов — такого вы точно не пробовали!

Как сделать мороженое из… хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта