"Звучит страшно" — Шеф-повар из Гродно призвал не говорить "стейк с кровью". Что это на самом деле?

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Опубликовано: 12.03.2025 09:57 , Обновлено: 02.06.2025

Заблуждений и предрассудков вокруг кулинарных тем всегда много. Один из них касается стейков с “кровью”. Однако красная жидкость в готовом блюде - вовсе не то, о чем многие думают. Профессиональный шеф-повар Владислав Дорошко из Гродно объяснил Telegraf.news, что же это такое на самом деле.

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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По словам Владислава Дорошко, ему очень режет слух, когда люди приходят в премиальный ресторан и говорят: “Принесите мне, пожалуйста, мясо с кровью”.

“Это звучит страшно. Считаю, что абсолютно всем нужно быть образованными в данном вопросе”, - выразил свою позицию шеф-повар и попросил запомнить:

“Все, что вытекает из любого куска мяса - это не кровь, а мясной сок. Он совершенно безопасен. Вся кровь выходит из тушки животного при забое за 2-3 минуты. А красный цвет соку придает белок, который циркулирует и гоняет воздух по мышцам животного. Он называется миоглобин”.

[info_b]Миоглобин — кислородосвязывающий белок скелетных мышц и сердца. Его функция заключается в создании кислородного резерва, который расходуется по мере необходимости, восполняя временную нехватку воздуха.[/info_b]

Фото: Владислава Дорошко

Также Владислав Дорошко добавил еще одну простую, но неочевидную для многих истину.

“Любой знает, что кровь сворачивается. Если бы при жарке мяса вытекала действительно она, вы бы сразу это заметили по одному внешнему виду”, - отметил шеф-повар.

Фото: Владислава Дорошко

И в заключение напомнил, как правильно жарить мясо:

Говядину в зависимости от куска - премиальный отруб, альтернативный, стейк, вырезка - рекомендуют доводить до Medium rare (слабой прожарки) при температуре 52-57 °C и Medium (средней) - 57-63 °C. В свою очередь, куриное филе, индейка и свинина подаются Well done - оптимальной степени прожарки свыше 69°C.

https://www.youtube.com/shorts/4wrk9p-Sgzc?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/1dDevv3C28M?feature=share

Ранее Telegraf.news узнал у Владислава Дорошко рецепт уникального десерта из бородинского хлеба. Он как раз для тех, кто постоянно в поиске необычных сочетаний и устал разочаровываться в том, что нашел в интернете. Попробуйте мороженое из бородинского хлеба — уникальный десерт, который точно запомнится. Профессиональный шеф-повар из Гродно раскрыл секрет его приготовления в эксклюзивном интервью Telegraf.news. Готовьтесь к взрыву вкусов — такого вы точно не пробовали!

Как сделать мороженое из… хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта

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