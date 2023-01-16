Как очистить бачок унитаза от ржавчины? Понадобится продукт за 2 рубля

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.01.2023 16:54 , Обновлено: 14.09.2023

Вряд ли кому-то нужно объяснять, как важно регулярно и тщательно мыть туалет. Часто, очищая унитаз, мы забываем о бачке, в котором также обитают бактерии. Вот простой прием, который поможет справиться не только с ржавчиной, но и с любыми пятнами.

Этот метод является самым эффективным. Но про него знают не все.

Вам понадобиться всего лишь один недорогой продукт. Скорее всего, он уже есть у вас на кухне.

Это… самый обычный уксус. В Беларуси он стоит примерно 2 рубля. Уксус не только быстро справится с известковым налетом, но и с бактериями, а также желтым налетом.

Как это сделать? Просто налейте одну бутылку уксуса в кастрюлю и нагрейте ее. При желании можно также смешать уксус с половиной литра кипятка. Далее отключите подачу воду, и снимите крышку унитаза. Залейте бачок месью и оставьте на ночь.

После этого все, что вам нужно сделать, это прочистить емкость ершиком для унитаза (помните о перчатках). Это просто! И эффект потрясающий!