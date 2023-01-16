Как очистить бачок унитаза от ржавчины? Понадобится продукт за 2 рубля
Вряд ли кому-то нужно объяснять, как важно регулярно и тщательно мыть туалет. Часто, очищая унитаз, мы забываем о бачке, в котором также обитают бактерии. Вот простой прием, который поможет справиться не только с ржавчиной, но и с любыми пятнами.
Этот метод является самым эффективным. Но про него знают не все.
Вам понадобиться всего лишь один недорогой продукт. Скорее всего, он уже есть у вас на кухне.
Это… самый обычный уксус. В Беларуси он стоит примерно 2 рубля. Уксус не только быстро справится с известковым налетом, но и с бактериями, а также желтым налетом.
Как это сделать? Просто налейте одну бутылку уксуса в кастрюлю и нагрейте ее. При желании можно также смешать уксус с половиной литра кипятка. Далее отключите подачу воду, и снимите крышку унитаза. Залейте бачок месью и оставьте на ночь.
После этого все, что вам нужно сделать, это прочистить емкость ершиком для унитаза (помните о перчатках). Это просто! И эффект потрясающий!