"Сантехники про это не расскажут" — В TikTok посоветовали убрать засор в раковине с помощью пластиковой бутылки. Сработает?
Засоры в трубах – проблема, знакомая многим. В поисках быстрого и эффективного решения мы часто обращаемся к интернету. Кто даст лучший совет по устранению засоров в раковине — профессиональные сантехники или народные умельцы? В TikTok опубликовали новый способ борьбы с засорами – с помощью пластиковой бутылки. Но насколько этот метод эффективен для труб? Попробовали разобраться.
“Засуньте пластиковую бутылку в слив раковины — и вы удивитесь. Сантехники об этом точно не расскажут, потому что не хотят лишаться работы”, — утверждает TikTok-блогер lifehacker_007, у которого почти 230 тыс. подписчиков.
Его ролик с лайфхаком от засоров за несколько дней набрал 1 млн просмотров, 11 тыс. лайков, более 2,5 тыс. сохранений и сотни комментариев.
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В чем же заключается его метод? Так, блогер предложил следующие действия:
- Наполните пластиковую бутылку водой до краев.
- Уберите фильтр со слива.
- Быстро переверните бутылку, прислоните ее к фильтру и “создайте давление”, выжимая воду из бутылки (как показано на видео ниже).
“Всё, любой затор перед этим не устоит. Вы слышали звук? Вода провалилась на самое дно”, — заявил блогер.
Многим людям, судя по тысячам лайков и сохранений, понравился этот способ. Некоторые написали в комментариях, что обязательно его попробуют. Несколько человек заявили, что лайфхак “сработал”.
Другие же пользователи TikTok засомневались в таком методе прочистки труб и заявили, что лучше “разобрать, почистить, собрать”. Кто-то даже назвал блогера “фантазером”.
Исходя из опыта, которым поделились люди в комментариях, можно сделать вывод, что для профилактики от засоров этот способ вполне подойдет. Но вряд ли справится с сильным загрязнением труб, особенно если застряли волосы и накопился жир.
А что говорят сантехники?
На сайте американской компании United Plumbing & Water Heaters, которая предоставляет услуги по сантехнике и водонагревателям, опубликовали несколько эффективных способов прочистить засоры в раковинах.
Используйте вантуз
По словам сантехников, вантуз - один из самых простых и эффективных инструментов для устранения засоров в сливном отверстии раковины на вашей кухне. Вот как им пользоваться:
- Если в вашей раковине есть сливное отверстие или вы используете двойную раковину, закройте другое сливное отверстие влажной тканью. Это поможет увеличить давление при погружении.
- Убедитесь, что резиновый колпачок плунжера полностью погружен в воду, чтобы создать герметичное уплотнение. Вода помогает создать усилие, необходимое для того, чтобы протолкнуть засор.
- Прокачивайте поршень вверх-вниз в течение примерно 20-30 секунд, обеспечивая плотное прилегание к сливному отверстию. Затем отпустите поршень, чтобы посмотреть, начнет ли стекать вода. Повторяйте по мере необходимости, пока показания часов не очистятся. В случае успеха всасывание, создаваемое поршнем, устранит засор и позволит воде снова свободно течь.
Используйте дренажный трос
Для более стойких засоров, дренажный трос может проникнуть глубже в трубу. Вот как его использовать:
- Вставьте трос: введите трос в слив, пока не почувствуете сопротивление.
- Поверните и протолкните : вращайте трос, одновременно осторожно проталкивая его дальше в трубу, чтобы устранить засор.
- Извлеките трос и вместе с ним вытащится и мусор.
- Проверьте слив: пустите воду, чтобы проверить, устранен ли засор.
Трос для прочистки труб — это мощный инструмент для устранения засоров, расположенных глубоко в трубах или вызванных твердыми материалами, такими как пища или волосы.
Химические очистители
Химические очистители стоков могут быть эффективными для серьезных засоров, но их следует использовать с осторожностью из-за едких ингредиентов. Выполните следующие действия:
- Прочитайте этикетку: выберите чистящее средство, предназначенное для раковин, и следуйте инструкциям производителя.
- Залейте чистящее средство: Осторожно залейте рекомендуемое количество химического чистящего средства в слив.
- Подождите: оставьте чистящее средство на указанное время, чтобы растворить засор.
- Промойте водой: после периода ожидания промойте слив холодной водой, чтобы удалить чистящее средство и любой мусор.
Помните, что химические очистители могут со временем нанести вред вашим трубам, поэтому используйте их только при необходимости.
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