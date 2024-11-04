"Сантехники про это не расскажут" — В TikTok посоветовали убрать засор в раковине с помощью пластиковой бутылки. Сработает?

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Опубликовано: 04.11.2024 11:48 , Обновлено: 13.11.2024

Засоры в трубах – проблема, знакомая многим. В поисках быстрого и эффективного решения мы часто обращаемся к интернету. Кто даст лучший совет по устранению засоров в раковине — профессиональные сантехники или народные умельцы? В TikTok опубликовали новый способ борьбы с засорами – с помощью пластиковой бутылки. Но насколько этот метод эффективен для труб? Попробовали разобраться.

“Засуньте пластиковую бутылку в слив раковины — и вы удивитесь. Сантехники об этом точно не расскажут, потому что не хотят лишаться работы”, — утверждает TikTok-блогер lifehacker_007, у которого почти 230 тыс. подписчиков.

Его ролик с лайфхаком от засоров за несколько дней набрал 1 млн просмотров, 11 тыс. лайков, более 2,5 тыс. сохранений и сотни комментариев.

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В чем же заключается его метод? Так, блогер предложил следующие действия:

Наполните пластиковую бутылку водой до краев. Уберите фильтр со слива. Быстро переверните бутылку, прислоните ее к фильтру и “создайте давление”, выжимая воду из бутылки (как показано на видео ниже).

“Всё, любой затор перед этим не устоит. Вы слышали звук? Вода провалилась на самое дно”, — заявил блогер.

Многим людям, судя по тысячам лайков и сохранений, понравился этот способ. Некоторые написали в комментариях, что обязательно его попробуют. Несколько человек заявили, что лайфхак “сработал”.

Другие же пользователи TikTok засомневались в таком методе прочистки труб и заявили, что лучше “разобрать, почистить, собрать”. Кто-то даже назвал блогера “фантазером”.

Исходя из опыта, которым поделились люди в комментариях, можно сделать вывод, что для профилактики от засоров этот способ вполне подойдет. Но вряд ли справится с сильным загрязнением труб, особенно если застряли волосы и накопился жир.

А что говорят сантехники?

На сайте американской компании United Plumbing & Water Heaters, которая предоставляет услуги по сантехнике и водонагревателям, опубликовали несколько эффективных способов прочистить засоры в раковинах.

Используйте вантуз

По словам сантехников, вантуз - один из самых простых и эффективных инструментов для устранения засоров в сливном отверстии раковины на вашей кухне. Вот как им пользоваться:

Если в вашей раковине есть сливное отверстие или вы используете двойную раковину, закройте другое сливное отверстие влажной тканью. Это поможет увеличить давление при погружении. Убедитесь, что резиновый колпачок плунжера полностью погружен в воду, чтобы создать герметичное уплотнение. Вода помогает создать усилие, необходимое для того, чтобы протолкнуть засор. Прокачивайте поршень вверх-вниз в течение примерно 20-30 секунд, обеспечивая плотное прилегание к сливному отверстию. Затем отпустите поршень, чтобы посмотреть, начнет ли стекать вода. Повторяйте по мере необходимости, пока показания часов не очистятся. В случае успеха всасывание, создаваемое поршнем, устранит засор и позволит воде снова свободно течь.

Используйте дренажный трос

Для более стойких засоров, дренажный трос может проникнуть глубже в трубу. Вот как его использовать:

Вставьте трос: введите трос в слив, пока не почувствуете сопротивление.

Поверните и протолкните : вращайте трос, одновременно осторожно проталкивая его дальше в трубу, чтобы устранить засор.

Извлеките трос и вместе с ним вытащится и мусор.

Проверьте слив: пустите воду, чтобы проверить, устранен ли засор.

Трос для прочистки труб — это мощный инструмент для устранения засоров, расположенных глубоко в трубах или вызванных твердыми материалами, такими как пища или волосы.

Химические очистители

Химические очистители стоков могут быть эффективными для серьезных засоров, но их следует использовать с осторожностью из-за едких ингредиентов. Выполните следующие действия:

Прочитайте этикетку: выберите чистящее средство, предназначенное для раковин, и следуйте инструкциям производителя. Залейте чистящее средство: Осторожно залейте рекомендуемое количество химического чистящего средства в слив. Подождите: оставьте чистящее средство на указанное время, чтобы растворить засор. Промойте водой: после периода ожидания промойте слив холодной водой, чтобы удалить чистящее средство и любой мусор.

Помните, что химические очистители могут со временем нанести вред вашим трубам, поэтому используйте их только при необходимости.

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