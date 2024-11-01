Куда выливать остатки чайной заварки? Сделайте так - и забудьте о засоре в трубах

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Опубликовано: 01.11.2024 12:14 , Обновлено: 01.11.2024

Куда девать остатки заварки от чая? Это сложный вопрос, если готовить напиток без сита, засыпая листья прямо в чашку, или во френч-прессе. Ведь в раковину не выльешь - заварка может попасть в трубы и засорить их. Да и в мусорку бросать не хочется, так как на дне почти всегда остается вода (которую никто не допивает, чтобы чаинки не попали в рот). Однако есть способ легко утилизировать заварку.

Самый простой способ избавиться от заварки, чтобы она не засорила трубы — использовать бумажные полотенца или салфетки

Сложите их в раковину в несколько слоев и вылейте заварку прямо на них. Затем хорошенько отожмите - и выбросьте в мусорку.

Трубы точно “скажут спасибо”, а в мусорке не образуется неприятная водяная каша.

К слову, остатки чайной заварки можно и не выбрасывать. Есть много способов их использования.

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Питательный скраб

Благодаря содержанию различных веществ, чайная гуща эффективно удаляет старую кожу и очищает лицо. Кроме того, чайный пилинг обладает освежающим и тонизирующим эффектом, а также улучшает кровообращение в коже.

Для этой цели лучше всего выбирать основу зеленого чая, который богат многими витаминами. Мягкие и влажные листья идеально подходят для приготовления скраба без каких-либо добавок.

Компресс для уставших глаз

Еще одно применение чайной гущи - компресс для опухших и уставших глаз. Благодаря высокому содержанию танина чай эффективно снимает все виды отеков.

В данном случае не имеет значения, какой чай вы используете - черный или зеленый.

Для приготовления этого средства вам понадобятся ватные диски.

Важно, чтобы чай был комнатной температуры. Кроме того, чай не должен быть ароматизированным, так как это может вызвать раздражение.

Уход за домом

Оказывается, чайную гущу можно использовать и для домашней уборки, поскольку она также действует как средство от грязи. Просто залейте заварку водой и оставьте на несколько часов (или на ночь), затем процедите.

Для лучшего результата добавьте в раствор немного уксуса и несколько капель натурального эфирного масла. Экологически чистящая жидкость готова! Осталось только смочить в ней салфетку из микрофибры и протереть загрязненные стеклянные поверхности.

Кроме того, чайная гуща идеально подходит для очистки ржавых столовых приборов или ржавых предметов. Для этого отполируйте их тряпкой, смоченной в воде из повторно замоченной чайной гущи.

Удобрение для растений

Выращиваете ли вы растения на огороде или дома в горшках, вы можете использовать чайную гущу для их подкормки. Этот вид удобрения особенно рекомендуется для растений, которым нравится слегка кислая реакция субстрата (например, розам, азалиям или папоротникам). Это связано с содержащимся в чае теином, который немного повышает кислотность почвы.

Заварите чай повторно, остудите, а затем полейте ею растения.

Кроме того, чайную гущу можно смешивать с почвой или использовать для выстилания дна горшка. Чайные остатки не только обогащают субстрат минералами и органическими веществами, но и отпугивают вредителей и насекомых.

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