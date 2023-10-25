Может ли замороженное мясо испортиться? Это правило продлит его срок
Ответ на вопрос, может ли испортиться замороженное мясо, не очевиден. Все зависит от вида и размера куска. Прежде чем положить его в морозильную камеру, стоит запомнить несколько правил. Как долго мясо может оставаться в морозильной камере?
Во-первых, перед заморозкой нужно разделить мясо на небольшие куски , чтобы при желании съесть меньшую порцию не пришлось размораживать все целиком. Помните, что повторное замораживание без термической обработки может нанести вред здоровью.
Как долго мясо можно хранить в морозильнике? Говядину, телятину, крольчатину и баранину - до 8 месяцев, свинину - до 6 месяцев, фарш - до 2 месяцев, а целую птицу не следует хранить более 3 месяцев.
Сколько месяцев можно хранить курицу в морозилке? Срок зависит от одного главного фактора
Какую ошибку нельзя допускать?
Оказывается, многие совершают ошибку, когда моют кусок мяса, а затем кладут его в морозильную камеру. Это опасно, поскольку во влажном мясе развиваются бактерии и микроорганизмы, и оно быстрее портится.
Съев просроченный кусок, вы рискуете получить пищевое отравление. Не храните замороженное мясо дольше рекомендованного срока.
Если мясо испорчено, вы узнаете его прежде всего по запаху, а также по цвету:
- несвежая птица приобретает сероватый оттенок;
- говядина — более коричневый;
- просроченный фарш становится скользким.
Ранее Телеграф писал, что, к сожалению, может случиться так, что, достав продукт из морозилки, мы заметим на нем тревожные изменения. Светлые пятна выглядят не очень привлекательно и могут вызвать беспокойство. Есть ли чего бояться? Можно ли такое мясо есть?
Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?