Может ли замороженное мясо испортиться? Это правило продлит его срок

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Опубликовано: 25.10.2023 13:44 , Обновлено: 25.10.2023

Ответ на вопрос, может ли испортиться замороженное мясо, не очевиден. Все зависит от вида и размера куска. Прежде чем положить его в морозильную камеру, стоит запомнить несколько правил. Как долго мясо может оставаться в морозильной камере?

Во-первых, перед заморозкой нужно разделить мясо на небольшие куски , чтобы при желании съесть меньшую порцию не пришлось размораживать все целиком. Помните, что повторное замораживание без термической обработки может нанести вред здоровью.

Как долго мясо можно хранить в морозильнике? Говядину, телятину, крольчатину и баранину - до 8 месяцев, свинину - до 6 месяцев, фарш - до 2 месяцев, а целую птицу не следует хранить более 3 месяцев.

Сколько месяцев можно хранить курицу в морозилке? Срок зависит от одного главного фактора

Какую ошибку нельзя допускать?

Оказывается, многие совершают ошибку, когда моют кусок мяса, а затем кладут его в морозильную камеру. Это опасно, поскольку во влажном мясе развиваются бактерии и микроорганизмы, и оно быстрее портится.

Съев просроченный кусок, вы рискуете получить пищевое отравление. Не храните замороженное мясо дольше рекомендованного срока.

Если мясо испорчено, вы узнаете его прежде всего по запаху, а также по цвету:

несвежая птица приобретает сероватый оттенок;

говядина — более коричневый;

просроченный фарш становится скользким.

Ранее Телеграф писал, что, к сожалению, может случиться так, что, достав продукт из морозилки, мы заметим на нем тревожные изменения. Светлые пятна выглядят не очень привлекательно и могут вызвать беспокойство. Есть ли чего бояться? Можно ли такое мясо есть?

Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?