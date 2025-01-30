Разводы на зеркалах можно отмыть рисовым отваром? Проверили странный лайфхак из интернета

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Опубликовано: 30.01.2025 13:49 , Обновлено: 30.01.2025

Интернет и соцсети пестрят массой интересных и порой странных трюков, которые призваны решить наболевшие бытовые вопросы. Некоторые из них оказываются весьма полезными, другие же совсем не выглядят жизнеспособными. Так, на просторах Сети можно наткнуться на совет помыть стёкла рисовым отваром. По заверениям авторов, это должно помочь избавиться их от загрязнений. Журналист Telegraf.news решил проверить, действительно ли работает этот трюк.

Экологичные и дешёвые способы очистки стеклянных поверхностей выглядят достаточно заманчиво. Однако на поверку не всегда такие методы оказываются эффективнее привычной химии. Так, использование рисового отвара с этой целью выглядит не очень перспективным.

Этот трюк мынашли на сайте польского издания top.pl. По заверениям автора материала, после мытья зеркала рисовым отваром оно “будет сиять, как во дворце”. Но никаких “пруфов” к материалу не приложили, потому мы решили проверить всё сами.

Что за трюк с рисовым отваром?

По информации из Сети, рисовый отвар эффективен и не оставляет разводов на стекле, поскольку содержит крахмал, который обладает “чистящими и полирующими свойствами”. Это в теории делает его подходящим средством для тех, кто не переносит запаха моющих средств для стёкол, а также мучается от аллергий на них. Кроме того, этот трюк назвали отличным способом сэкономить и быть экологичным. Если он рабочий, то подойдёт всем, кто желает ограничить присутствие химии в своей жизни.

Действуем по инструкции и просто варим рис в воде. Мы ничего не теряем, ведь даже если лайфхак нерабочий, у нас буде прекрасный гарнир на обед. В руководстве ничего не сказано про то, можем ли мы посолить наш рис во время варки. Мы решили не рисковать и сделать это, когда тот уже будет отдельно от отвара.

Следуем инструкции сливаем отвар в отдельную миску и процеживаем через сито. Ставим его остыть на балкон и ожидаем.

Теперь дело за малым. В инструкции рекомендуют залить отвар в бутылку с пульверизатором. Но мы ограничимся простым нанесением на тряпочку - так тоже можно.

У нас как раз есть зеркало, которое нуждается в очистке. Как заверяют в Сети, рисовый отвар хорошо справляется с пылью, следами от воды и жирной косметики. Вероятно, следы от пальцев не должны стать проблемой.

С предчувствием разоблачения грандиозной аферы начинаем тереть пятна.

Промежуточный этап выглядит не очень многообещающим, но мы помним, что после мытья отваром нужно вытереть поверхность насухо тряпочкой из микрофибры. Не спорим, следуем инструкции и начинаем полировать.

Как мы и ожидали, чуда не произошло. После мытья рисовым отваром зеркало стало выглядеть грязнее, чем было. Дело в том, что крахмал очень быстро засыхает сразу после мытья тряпочкой, и на этапе, когда нужно полировать микрофиброй, мы имеем сухие разводы, которые не стереть простой полировкой.

Вывод: если ваша цель перекрыть маленькие пятна большими, то берите на вооружение этот трюк.

Но мы не расстроены, ведь, по меньшей мере, у нас есть прекрасный гарнир для обеда, а вы не будете тратить время впустую.

Как отмыть стёкла и зеркала домашними методами?

Есть другие трюки, которые могут помочь с проблемой загрязнений на окнах, уж точно получше рисового отвара. Например, вы можете использовать раствор уксуса и воды. Об этом методе рассказывали по ссылке ниже.

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Также вы можете наполировать зеркало в ванной пеной для бритья. Это позволит ему не запотевать во время принятия душа. Трюк работает, мы проверяли, но его нужно повторять время от времени для эффективности.

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