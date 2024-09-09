Устали оттирать разводы на смесителях и зеркалах в ванной? Нашли 2 простых средства, которые продлят эффект чистоты

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Опубликовано: 09.09.2024 12:57 , Обновлено: 09.09.2024

Ванная комната - одно из самых сложных для уборки мест в доме. Во многом это обусловлено пятнами от воды и мыла, которые присутствуют на всех поверхностях помещения. Наводить уборку в ванной всякий раз очень утомительно. Однако существуют некоторые хитрости, которые позволяют быстро избавиться от загрязнений и удержать чистоту намного дальше. Рассказываем о 2 неочевидных лайфхаках, при помощи которых можно эффективно очистить смеситель и зеркало от разводов.

Для того, чтобы ванная комната оставалась чистой необходимо регулярно проводить уборку. Для многих людей сложнее всего отмыть краны и зеркало. Иногда затраченные на уборку усилия быстро оборачиваются разочарованием. Спустя небольшой промежуток времени грязь и разводы возвращаются на свои места, будто вы ничего и не делали.

Однако если заручиться парочкой неочевидных средств дело пойдёт быстрее, а эффект от уборки сохранится дольше.

Как почистить смеситель в ванной? Вам нужен свечной воск

Для реализации этого лайфхака сначала очистите смеситель для ванной. Промойте его мягкой влажной тканью, например, из микрофибры. Затем насухо вытрите кран.

Следующий этап - нанесение защитного барьера, который защитит элементы от осадка, грязи и пыли. Для этой цели используйте свечу. Натрите им хромированную поверхность, а затем аккуратно вотрите воск мягким полотенцем или чистой тканью.

Благодаря свечному воску поверхность отполируется и засияет. Более того, вода, попадая на поверхность смесителя, не будет оставлять разводов, и эффект чистоты задержится намного дольше. Таким же способом можно почистить и кухонные краны.

К слову, это далеко не единственный лайфхак, который вы можете использовать для того, чтобы очистить смесители от разводов. Так, например, очень эффективно справляется с загрязнениями бумага для выпечки. Как её использовать в ванной рассказывали ранее в материале по ссылке ниже.

Зачем использовать бумагу для выпечки в ванной? С этим методом вы забудете про тряпки и чистящие средства

Как почистить зеркало? Трюк с пеной для бритья

Зеркало - обязательный атрибут в каждой ванной комнате. Однако на нём загрязнения часто видны больше, чем на остальных местах. Кроме того, зеркало утрачивает свою функция всякий раз, когда вы выходите из душа. Стекло запотевает, и, чтобы увидеть своё отражение, его всякий раз приходится протирать дополнительно.

Но есть быстрый способ, позволяющий избавиться от этих неприглядных на вид загрязнений. Ва понадобится пена для бритья.

Протрите зеркало от загрязнений, после чего нанесите на него пену для бритья и отполируйте стеклянную поверхность хлопчатобумажной тканью. Этот приём - самый лучший способ не только удалить грязь, но и защитить поверхность зеркала от пара.

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