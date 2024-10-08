Забудьте об отпечатках пальцев на зеркале. Эти 3 ингредиента уберут их надолго

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Опубликовано: 08.10.2024 11:15 , Обновлено: 08.10.2024

Зеркала в ванной комнате или в дверях шкафа-купе, несомненно, необходимы и, кстати, оптически увеличивают пространство. Но у них есть и большой недостаток: отпечатки пальцев и пятна, которые остаются на них, выглядят некрасиво и могут обезобразить любой интерьер. Однако избавиться от них можно с помощью старого доброго домашнего средства. Понадобятся всего три ингредиента.

Чтобы приготовить домашнее средство для придания зеркальной поверхности блеска, вам понадобится:

уксус;

ополаскиватель для посудомоечных машин (можно заменить смесью из 0,5 стакана лимонного сока, 4 ст.л. глицерина и 15 капель эфирного масла);

теплая вода.

Смешайте столовую ложку ополаскивателя и столовую ложку уксуса с половиной чашки теплой воды.

Тщательно протрите этой смесью зеркала и избавьтесь от отпечатков пальцев и других загрязнений.

Уксус справится с жиром, а моющее средство для посудомоечных машин оставит на поверхности пленку, которая предотвратит появление новых загрязнений.

Наконец, тщательно отполируйте поверхность зеркала.

Использование такого домашнего способа сэкономит ваше время, труд и деньги.

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Другие домашние средства для блестящих зеркал

У тех, кто не пользуется посудомоечной машиной, может возникнуть проблема с наличием жидкости для нее. В такой ситуации вода с уксусом также окажется эффективным средством для придания зеркалам блеска. Помимо чистящих свойств, уксус также придает легкий блеск гладким поверхностям.

Но есть и еще один полезный лайфхак. Чтобы сделать зеркало блестящим и без пятен, используйте пену для бритья. Она не только очистит поверхность стекла, но и оставит на нем защитный слой, который предотвратит появление на зеркале отпечатков пальцев.

[info_b]Вы также можете использовать это средство для придания блеска раковине, унитазу или ванне.[/info_b]

А вот видео, как приготовить еще одно самодельное средство для стекол и зеркал.

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