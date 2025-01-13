Как удалить липкий след от наклеек и скотча? Проверили, как работает трюк с 1 млн просмотров в TikTok

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Опубликовано: 13.01.2025 12:16 , Обновлено: 13.01.2025

Наверняка каждому когда-либо приходилось сталкиваться с необходимостью убрать следы клея от наклейки или скотча на различных вещах. Липкий и стойкий, он не поддается снятию даже при приложении усилий, и нередко попытки стереть его заканчиваются появлением царапин. Но мало кто знает, что средство, которое поможет справиться с этой проблемой, всегда можно отыскать на кухне. Журналист Telegraf.news проверил эффективность лайфхака из TikTok.

Снять наклейку с товара так, чтобы на нём не осталось следов клея, — искусство, которым овладевают единицы. Даже если она не разрывается в процессе, клей с неё часто намертво пристаёт к поверхности, портя внешний вид. Смыть его водой не получится, а применение растворителей может испортить покрытие. Но стоит вооружиться парочкой хитрых трюков, и операция пройдёт успешно. Чем же можно удалить следы клея и скотча с поверхностей?

Возьмите этот продукт из шкафчика. Одним из работающих трюков поделился популярный блогер-лайхакер Константин Нечётов. На примере стеклянной вазы он продемонстрировал, как убрать следы клея при помощи растительного масла. Этот продукт имеется в шкафчике на любой кухне и позволяет деликатно и бесследно стереть клей с различных поверхностей. Нужно смочить маслом какую-нибудь тряпочку или ватный спонж и потереть.

«Буквально через несколько секунд вы увидите, что от клея ничего не останется. Это самый эфффективный способ», — рассказал блогер и продемонстрировал действие трюка.

https://www.tiktok.com/@nechetoff_fan/video/7259744470982217006?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&t=1736759187013

Этот же трюк Констатнин Нечётов продемонстрировал на примере пластикового пищевого контейнера.

https://www.tiktok.com/@nechetoffxhp/video/7399947134830791966?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&t=1736759187013

Журналист Telegraf.news решил проверить эффективность этого трюка, попытавшись отмыть следы от скотча с поверхности зеркала. Они остались после новогодних снежинок.

Наливаем растительное масло на спонж и принимаемся за дело. Не без усилий, но следы клея потихоньку начинают сходить с зеркала.

Фото: Telegraf.news

Действие масла на ватном спонже показалось слишком мягким, и было принято решение вооружиться более абразивным материалом. Наносим масло на жёсткую часть губки для мытья посуды, и дело пошло быстрее.

Фото: Telegraf.news

Как итог, вот такой результат: нужно ещё смыть с зеркала разводы от масла, но следов от клея уже нет. На всю процедуру ушла пара минут.

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Фото: Telegraf.news

Трюк с применением масла действительно работает, но на его эффективность также влияет и выбранная тряпочка. В случае с зеркалом нет риска поцарапать поверхность, поэтому губка вполне подошла. Также, вероятно, имеет значение старость пятна. В данном случае оно было знатно засохшим, и с более свежим справиться получилось бы ещё быстрее.

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