Положите несколько листьев этой пряности рядом с картошкой, чтобы не прорастала. Так делали еще наши дедушки

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Опубликовано: 04.11.2024 10:37 , Обновлено: 04.11.2024

Хранение картофеля так, чтобы он оставался свежим подольше, может быть непростой задачей. Под воздействием света и тепла он быстро теряет свои свойства и начинает прорастать, что снижает его качество. Однако бабушки и дедушки часто используют практичные, натуральные методы, чтобы продлить срок хранения картофеля. Один из самых эффективных способов - использование листьев дешевой пряности.

Речь идет о лавровых листьях. Помимо насыщенного аромата, они обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Их присутствие в ящике с картофелем может уменьшить рост микроорганизмов и затормозить процесс прорастания.

Лавровые листья действуют естественно и предотвращают потерю качества картофеля, не влияя при этом на его вкус. Проверьте сами и вы заметите, что плоды лучше хранятся и дольше остаются в хорошем состоянии.

[info_b]Стоит лавровый лист в белорусских магазинах не очень дорого. Например, в Евроопте 15 г пряности можно найти за 1,49 рубля. А в Доброцене 50 г цена составляет 1,86 рубля (на момент написания новости). [/info_b]

Не кладете лавровый лист в муку? Зря. Эта привычка спасет вас от больших затрат

Как правильно хранить картофель с лавровыми листьями?

Чтобы использовать этот метод, положите несколько лавровых листьев в ящик или мешок с картофелем - примерно 4-5 штук. Убедитесь, что ящик находится в прохладном, темном месте, так как свет и тепло способствуют прорастанию.

Важно хранить картофель в сухом месте с температурой около 4-10°C - идеально подходит подвал или прохладная кладовка.

Время от времени проверяйте картофель, удаляя те, которые начинают размягчаться или менять цвет.

Другие натуральные способы хранения картофеля

Лавровые листья - не единственный способ продлить срок хранения картофеля. Вы можете попробовать и другой естественный способ.

Например, яблоки. Говорят, если положить яблоко в ящик с картофелем, это поможет задержать прорастание.

Положите рядом эти фрукты. Как хранить картошку, чтобы она долго не портилась

А вот класть лук вместе с картофелем не рекомендуется, так как он может ускорить порчу овоща. Поэтому стоит хранить их отдельно.

Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль