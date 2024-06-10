Насыпьте в горшок с орхидеей 20 г этой специи. Спасёт даже умирающий цветок

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Опубликовано: 10.06.2024 15:33 , Обновлено: 10.06.2024

Вы заметили, что ваша любимая орхидея чахнет, листья желтеют, а цветы опадают? В таких случаях следует реагировать немедленно. Чтобы реанимировать цветок, вы можете воспользоваться специей, которая наверняка имеется в вашем кухонном шкафчике. Всего 20 грамм добавленных в горшок цветка не только благотворно повлияют на его состояние, но даже могут спасти в критической ситуации. Ваша орхидея оживет и будет радовать пышными цветами долгое время.

Орхидеи, несомненно, покорили сердца многих женщин. Диковинный цветок, некогда пришедший к нам некогда с юга, украшает подоконники многих квартир и домов. Иногда уходу за орхидеей можно уделять много времени, а она, как назло, не отращивает новые бутоны. Что делать в такой ситуации, чтобы помочь растению?

Если вы заметили, что ваша орхидея чахнет и её цветы опадают, нужно немедленно предпринять действия. Все, что вам нужно — это домашний кондиционер для орхидеи, который заставит цветок вернуться к жизни и активно расти. Насыпьте около 20 г корицы в грунт вашей орхидеи или воткните в почву палочку корицы. Эта популярная специя обладает противогрибковыми свойствами. Добавленная в почву корица защитит цветок от развития бактерий и атак многочисленных болезней, к которым орхидеи особенно уязвимы. В результате орхидея оживет и красиво зацветет. Эта простая и доступная специя является подкормкой и лекарством в одном лице.

Посыпать следует в центр растения (туда откуда растут листья), а также по корням и на почву. Достаточно одной чайной ложки на растение. Не поливайте цветок в течении 5 дней, чтобы корица начала бороться с имеющимися заболеваниями. Используйте специю для лечения еженедельно.

В качестве подкормки корицу можно использовать раз в 3 недели и реже. Её можно комбинировать с другими удобрениями для орхидей.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она красиво цвела?

Хоть орхидеи и не очень требовательные растения, они не прощают ошибок. Как ухаживать за орхидеей, чтобы она красиво цвела? Прежде всего, это растения, которые нужно поливать довольно часто, стараясь при этом не переливать. Лучшее решение – увлажнять, т. е. поливать орхидею раз в неделю и через некоторое время удалять лишнюю воду с основания горшка. Их следует удобрять два раза в месяц. Зимой вообще прекратите вносить удобрения.

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