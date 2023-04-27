МНС предложило белорусам проверять чеки после покупки в своем сервисе. Как это работает?
В Министерстве по налогам и сборам 27 апреля объявили о запуске своего онлайн-сервиса для того, чтобы белорусы смогли проверить чеки из магазинов.
Как объяснили в ведомстве, после получения чеков покупатели могут проверить факт его передачи в систему контроля кассового оборудования на специальном сайте ch.info-center.by.
Чек можно проверить по уникальному идентификатору или другим параметрам (дате, номеру кассы, номеру платежного документа и сумме к оплате).
Вот как это выглядит:
[info_b]К слову, совсем старые чеки проверить не получится. Крайнюю дату, которую можно выбрать (на момент написания новости), — 27 февраля 2023 года.[/info_b]
Если в системе чека, который вы проверяете, нет в течение длительного времени (более трех месяцев), то МНС предложил сообщить об этом в налоговую, создав на сайте обращение.
Как ранее писал Телеграф, в Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам 10 апреля сообщили, что некоторые магазины выдают белорусам псевдочеки. И объяснили, как отличить их от настоящих.
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