МНС предложило белорусам проверять чеки после покупки в своем сервисе. Как это работает?

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Опубликовано: 27.04.2023 16:59 , Обновлено: 27.04.2023

В Министерстве по налогам и сборам 27 апреля объявили о запуске своего онлайн-сервиса для того, чтобы белорусы смогли проверить чеки из магазинов.

Как объяснили в ведомстве, после получения чеков покупатели могут проверить факт его передачи в систему контроля кассового оборудования на специальном сайте ch.info-center.by.

Чек можно проверить по уникальному идентификатору или другим параметрам (дате, номеру кассы, номеру платежного документа и сумме к оплате).

Вот как это выглядит:

[info_b]К слову, совсем старые чеки проверить не получится. Крайнюю дату, которую можно выбрать (на момент написания новости), — 27 февраля 2023 года.[/info_b]

Если в системе чека, который вы проверяете, нет в течение длительного времени (более трех месяцев), то МНС предложил сообщить об этом в налоговую, создав на сайте обращение.

Как ранее писал Телеграф, в Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам 10 апреля сообщили, что некоторые магазины выдают белорусам псевдочеки. И объяснили, как отличить их от настоящих.

Продавцы выдают белорусам недействительные чеки? В ИМНС рассказали, как распознать