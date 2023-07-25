Белорусу дали странный чек со «спосибо». Налоговая заинтересовалась

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Опубликовано: 25.07.2023 17:11 , Обновлено: 25.07.2023

В Минске мужчине при покупке в торговой палатке выдали сомнительный чек, который впоследствии привлек внимание налоговой и милиции.

Примечательно, что на чеке, который дали покупателю, есть грамматические ошибки. Например, на нем выбито: «спОсибо».

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Фото с сайта onliner.by

О странной торговой точке в налоговую сообщил сам покупатель. Как позже выяснилось, кассовые аппараты для приема денег не были оборудованы средством контроля налоговых органов, да и сами аппараты принадлежали компаниям, которые давно были ликвидированы.

Фото с сайта onliner.by

«Проще говоря, кассовое оборудование левое, а весь этот цирк предназначен для создания солидности торгового объекта в глазах покупателя», — процитировал Onliner Управление оперативных мероприятий инспекции МНС.

Новость Телеграф

В налоговой рассказали, что документируются все нюансы работы предприятия, кассовое оборудование изымут и передадут специалистам, чтобы извлечь информацию о сокрытой выручке.

В МНС напомнили, что в легальном платежном документе должен быть или штрихкод, или QR-код, третьего варианта нет.

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