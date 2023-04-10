Продавцы выдают белорусам недействительные чеки? В ИМНС рассказали, как распознать

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Опубликовано: 10.04.2023 15:51 , Обновлено: 10.04.2023

В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам 10 апреля сообщили, что некоторые магазины выдают белорусам псевдочеки. И объяснили, как отличить их от настоящих.

В управлении рассказали, что рассмотрели административные дела по факту использования юридическим лицом кассового оборудования, не оснащенного средством контроля налоговых органов (СКНО), то есть не в фискальном режиме.

Дело в том, что использовать кассового оборудования без СКНО запрещено. Чек из него «не стоит бумаги, на котором он напечатан», и «не является платежным документом».

Там считают, что бизнесмены пользуются такими кассами, чтобы «создать видимость солидности перед лицом покупателя и скрыть фактическую выручку от налогообложения».

Когда белорусам могут выдать псевдочек?

Налоговики подчеркнули, что псевдоплатежный документ белорусы получают не часто, но риск есть. В основном, когда человек покупает товар в интернете, и его доставляет курьер.

«Но и в стационарной мелкорозничной торговле также советуем обращать внимание на признаки фискальности кассового оборудования в платежном документе», — отметили в управлении.

Как белорусу распознать недействительный чек?

Сотрудники ведомства объяснили, что после установки в кассовое оборудование СКНО, на чеке вместо признака фискального режима (фискального логотипа в виде сочетания букв «Ф_РБ», выполненных обратным курсивом) печатается уникальный идентификатор в виде штрихового идентификационного кода (двумерный штриховой идентификационный код или линейный штриховой идентификационный код). Он должен быть в конце платежного документа.

Для кассового оборудования, оснащенного матричными печатающими устройствами, допускается печать только символьного представления уникального идентификатора.

Так выглядит двумерный штриховой идентификационный код, он же QR-код:

Так выглядит линейный штриховой идентификационный код: