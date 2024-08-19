Пальцами, пинцетом и плоскогубцами. Как быстро и без мучений удалить кости из рыбы?
Даже самое аппетитное рыбное блюдо может испортить наличие в нём костей. Необходимость выбирать их — не самое приятное и эстетичное занятие. Но не нужно отказываться от полезной и вкусной рыбы — есть способы как легко и быстро убрать из неё кости.
Почему важно удалять кости из рыбы
Рыбьи кости могут быть опасными для здоровья человека. Особенно вредны крупные кости, которые могут застрять в горле или пищеводе, вызывая боль и затруднение глотания.
Кроме того, рыбьи кости могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника, что, в свою очередь, повышает риск воспаления и даже кровотечения.
Также стоит отметить, что некоторые виды рыб содержат токсичные вещества, которые могут накапливаться в костях. Например, тунец и макрель могут содержать ртуть, которая при попадании в организм человека вызывает отравление.
Поэтому перед готовкой рыбы необходимо проверять её на наличие костей и удалять их.
[info_b]Важно: особенно опасны кости для детей и пожилых людей.[/info_b]
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Как удалить кости из селёдки
Селёдка — один из самых популярных видов рыбы, который используется и как самостоятельное блюдо, и в качестве основного ингредиента различных закусок и салатов. Но в селёдке много крупных и мелких костей, что затрудняет готовку. Есть несколько способов быстрого и лёгкого удаления костей из селёдки. Мы предлагаем попробовать один из них.
[info_b]Совет: для удаления таких твёрдых частей рыбы, как жабры, плавники, рёбра и хвост лучше использовать кухонные ножницы, чтобы не затупить нож, необходимый для более тонкой работы.[/info_b]
Для удаления мелких костей из рыбы понадобится острый нож и немного терпения. Вот пошаговая инструкция:
Положите рыбу на разделочную доску, острым ножом отрежьте голову и разрежьте брюшко, начиная с хвоста. Удалите внутренности и промойте тушку рыбы проточной водой. Совет — оберните разделочную доску пищевой плёнкой или положите на неё полиэтиленовый пакет. После разделки селёдки аккуратно снимите с доски пакет или плёнку с внутренностями.
Указательным и большим пальцами, аккуратно и не торопясь, начните вынимать хребет и рёбра селёдки. Действуя таким образом, пройдитесь до хвоста и отрежьте вынутый хребет. Если вы всё сделали правильно, на доске останется очищенное от костей филе. Некоторые мелкие кости могут остаться в области хвоста — их легко удалить руками или при помощи пинцета.
Теперь рыба готова к дальнейшей обработке или приготовлению.
Как убрать кости из крупной рыбы
Этот способ подходит для красной рыбы, а также для речных и морских крупных рыбёшек.
Застелите разделочную доску пищевой плёнкой или пакетом, разложите рыбу и отделите голову. Если рыба не выпотрошена, удалите внутренности и промойте брюшко.
Если необходимо, аккуратно снимите кожу с рыбы.
Острым ножом сделайте надрез вдоль спины рыбы, начиная от головы и заканчивая хвостом. Кухонными ножницами разрежьте рёбра у самого хребта.
Затем острым ножом снимите филе, начиная с области головы. Лучше использовать для этого специальный филейный нож для рыбы.
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Аккуратно срежьте с филе часть брюшка с плёнкой и мелкими рёберными костями.
У красной рыбы и других видов после удаления хребта с рёбрами остаются кости в спинке. Руками они удаляются с трудом, поэтому лучше использовать пинцет для рукоделия или бровей, медицинский зажим или обычные плоскогубцы.
Проведите ножом вдоль хребта против костей, чтобы они стали более заметными — так будет удобнее вытаскивать их.
Захватывайте инструментом кость и тяните её не вверх, а почти параллельно разделочной доске, чтобы косточка легче выскользнула. Если под рукой нет подходящих инструментов для удаления костей, можно пожертвовать небольшим участком филе и вырезать ножом часть мяса с костями.
Промойте филе и обсушите бумажными полотенцами для дальнейшей готовки.
Таким же образом можно удалить крупные и мелкие кости из речной и морской рыбы.
Как избежать травм при разделке рыбы
При работе с рыбой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм:
- Используйте острый нож — тупой инструмент может соскользнуть и поранить вас.
- Надевайте перчатки для защиты рук от порезов.
- Работайте на чистой поверхности, чтобы ничто не могло помешать разделке рыбы.
- Разделывайте рыбу на плоской поверхности: это поможет предотвратить скольжение рыбы и уменьшить риск получения травмы. Удобнее всего разделывать рыбу от хвоста к голове — это поможет уменьшить вероятность получения травмы.
- Работайте сосредоточенно и аккуратно. Торопливость и резкие движения могут привести к травме.
Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы можете избежать травм при разделке рыбы.
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