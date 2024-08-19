Пальцами, пинцетом и плоскогубцами. Как быстро и без мучений удалить кости из рыбы?

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Опубликовано: 19.08.2024 09:33 , Обновлено: 19.08.2024

Даже самое аппетитное рыбное блюдо может испортить наличие в нём костей. Необходимость выбирать их — не самое приятное и эстетичное занятие. Но не нужно отказываться от полезной и вкусной рыбы — есть способы как легко и быстро убрать из неё кости.

Почему важно удалять кости из рыбы

Рыбьи кости могут быть опасными для здоровья человека. Особенно вредны крупные кости, которые могут застрять в горле или пищеводе, вызывая боль и затруднение глотания.

Кроме того, рыбьи кости могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника, что, в свою очередь, повышает риск воспаления и даже кровотечения.

Также стоит отметить, что некоторые виды рыб содержат токсичные вещества, которые могут накапливаться в костях. Например, тунец и макрель могут содержать ртуть, которая при попадании в организм человека вызывает отравление.

Поэтому перед готовкой рыбы необходимо проверять её на наличие костей и удалять их.

[info_b]Важно: особенно опасны кости для детей и пожилых людей.[/info_b]

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Как удалить кости из селёдки

Селёдка — один из самых популярных видов рыбы, который используется и как самостоятельное блюдо, и в качестве основного ингредиента различных закусок и салатов. Но в селёдке много крупных и мелких костей, что затрудняет готовку. Есть несколько способов быстрого и лёгкого удаления костей из селёдки. Мы предлагаем попробовать один из них.

[info_b]Совет: для удаления таких твёрдых частей рыбы, как жабры, плавники, рёбра и хвост лучше использовать кухонные ножницы, чтобы не затупить нож, необходимый для более тонкой работы.[/info_b]

Для удаления мелких костей из рыбы понадобится острый нож и немного терпения. Вот пошаговая инструкция:

Положите рыбу на разделочную доску, острым ножом отрежьте голову и разрежьте брюшко, начиная с хвоста. Удалите внутренности и промойте тушку рыбы проточной водой. Совет — оберните разделочную доску пищевой плёнкой или положите на неё полиэтиленовый пакет. После разделки селёдки аккуратно снимите с доски пакет или плёнку с внутренностями.

Указательным и большим пальцами, аккуратно и не торопясь, начните вынимать хребет и рёбра селёдки. Действуя таким образом, пройдитесь до хвоста и отрежьте вынутый хребет. Если вы всё сделали правильно, на доске останется очищенное от костей филе. Некоторые мелкие кости могут остаться в области хвоста — их легко удалить руками или при помощи пинцета.

Теперь рыба готова к дальнейшей обработке или приготовлению.

Как убрать кости из крупной рыбы

Этот способ подходит для красной рыбы, а также для речных и морских крупных рыбёшек.

Застелите разделочную доску пищевой плёнкой или пакетом, разложите рыбу и отделите голову. Если рыба не выпотрошена, удалите внутренности и промойте брюшко.

Если необходимо, аккуратно снимите кожу с рыбы.

Острым ножом сделайте надрез вдоль спины рыбы, начиная от головы и заканчивая хвостом. Кухонными ножницами разрежьте рёбра у самого хребта.

Затем острым ножом снимите филе, начиная с области головы. Лучше использовать для этого специальный филейный нож для рыбы.

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Аккуратно срежьте с филе часть брюшка с плёнкой и мелкими рёберными костями.

У красной рыбы и других видов после удаления хребта с рёбрами остаются кости в спинке. Руками они удаляются с трудом, поэтому лучше использовать пинцет для рукоделия или бровей, медицинский зажим или обычные плоскогубцы.

Проведите ножом вдоль хребта против костей, чтобы они стали более заметными — так будет удобнее вытаскивать их.

Захватывайте инструментом кость и тяните её не вверх, а почти параллельно разделочной доске, чтобы косточка легче выскользнула. Если под рукой нет подходящих инструментов для удаления костей, можно пожертвовать небольшим участком филе и вырезать ножом часть мяса с костями.

Промойте филе и обсушите бумажными полотенцами для дальнейшей готовки.

Таким же образом можно удалить крупные и мелкие кости из речной и морской рыбы.

Как избежать травм при разделке рыбы

При работе с рыбой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм:

Используйте острый нож — тупой инструмент может соскользнуть и поранить вас. Надевайте перчатки для защиты рук от порезов. Работайте на чистой поверхности, чтобы ничто не могло помешать разделке рыбы. Разделывайте рыбу на плоской поверхности: это поможет предотвратить скольжение рыбы и уменьшить риск получения травмы. Удобнее всего разделывать рыбу от хвоста к голове — это поможет уменьшить вероятность получения травмы. Работайте сосредоточенно и аккуратно. Торопливость и резкие движения могут привести к травме.

Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы можете избежать травм при разделке рыбы.

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