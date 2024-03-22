Как разморозить рыбу быстро и правильно? Рассказываем о способах, которые вы могли не знать

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Опубликовано: 22.03.2024 18:03 , Обновлено: 26.03.2024

Большинство людей употребляет в пищу замороженную рыбу, но далеко не все знают, как правильно её размораживать. Рассказываем о быстрых способах, которые вы могли не знать.

Многие люди размораживают рыбу, просто выложив её на столешницу, и ожидают разморозки по полдня. Следует знать, что этот способ не только неправильный, но и опасный для здоровья. Скорее всего, вы замечали, что разморозка таким образом происходит неравномерно. Мясо рыбы быстро подсыхает и становится мягким снаружи, но при этом остается слишком мёрзлым внутри. Из-за этого ожидать полной разморозки иногда приходится подолгу. и за это время в размёрзшейся поверхности рыбы может начаться размножение гнилостных бактерий.

Как размораживать рыбу правильно?

Самым лучшим способом для разморозки и рыбы и мяса является его разморозка в холодильнике. Такой способ пусть и долгий, но самый надежный и безвредный. Для ускоренной разморозки также существуют несколько безопасные способов.

Способ с водой

Наверняка, вы могли его использовать, но на случай, если он вам все же незнаком, расскажем. Поместите рыбу в пищевой пакет и плотно его закройте. Погрузите в ёмкость с холодной водой на 5 минут, после чего замените холодную воду более теплой. Спустя еще 5 минут следует повторить процедуру, сделав воду еще теплее. Но не стоит делать её горячей. Таким образом, рыба не получит “термического шока” и максимально сохранит свои свойства. Если вы не сильно спешите, то пакет с рыбой можно просто погрузить в кастрюлю с холодной водой и оставить на время.

Способ с солью

Ещё один способ подходит для замороженных кусочков рыбы, например филе. Посыпьте рыбу солью и ожидайте. Соль вступит в реакцию со льдом и ускорит процесс его превращения в воду. Этот способ, однако, не такой быстрый как первый.

Как не стоит размораживать рыбу

О том, почему не стоит размораживать рыбу на столе, мы уже рассказали. Ещё одним плохим способом может стать разморозка в горячей воде. Поступая таким образом, вы можете испортить текстуру продукта. Мясо рыбы очень нежное, и его белок начинает сворачиваться при первом же воздействии горячей воды. По этой же причине не нужно пытаться размораживать рыбу в микроволновке. К сожалению, воздействие волн на режиме разморозки неравномерное, и, достав рыбу, вы можете обнаружить, что она “сварилась” в некоторых местах. Микроволновкой можно попытаться воспользоваться за невозможностью применения других способов, Но в этом случае лучше быть рядом, чтобы переворачивать рыбу в процессе разморозки для более равномерного таяния.

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