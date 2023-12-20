Замените нож этим предметом. Как легко почистить рыбу от чешуи за 1 минуту?

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Опубликовано: 20.12.2023 11:39 , Обновлено: 20.12.2023

Как почистить рыбу без лишних хлопот? Оказывается, чешую можно снять легко и без помощи ножа всего за 1 минуту. Для этого важно знать всего один трюк.

Рыба — нередкий гость праздничных столов. Однако перед тем, как приготовить и подать блюдо, нужно проделать большую работу. Однако, когда гости почти на пороге, конечно же, нет времени кропотливо скоблить рыбу ножом, чтобы избавиться от чешуи. К счастью, другой кухонный инструмент поможет сделать эту работу быстрее и эффективнее.

Все, что вам нужно, это простая столовая ложка, которая будет служить своеобразной лопаткой.

Сначала вымойте рыбу под холодной проточной водой и высушите бумажным полотенцем. Затем краем ложки подцепите чешую, придерживая рыбу одной рукой. Держите инструмент под углом, чтобы он как можно лучше подрывал чешую. Другой рукой энергично двигайте ложку от хвоста к голове.

Как это работает? Дело в том, что благодаря круглой форме ложки чешуя не будет разлетаться во все стороны.

Еще один способ легко и быстро удалить чешую с поверхности карпа - достать терку. Подготовьте рыбу, предварительно опустив ее на некоторое время в горячую, но не кипящую воду. Не делайте этого слишком долго, иначе кожа треснет. Затем действуйте шаг за шагом, посоветовали на портале Gazeta.

Почистить рыбу будет проще, если предварительно сбрызнуть ее уксусом. Положите терку на рыбу более крупной стороной. Двигайте терку от одной стороны к другой. Когда чешуя будет удалена, убедитесь, что ничего не осталось. При необходимости протрите рыбу теркой еще раз.

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