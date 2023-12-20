Замените нож этим предметом. Как легко почистить рыбу от чешуи за 1 минуту?
Как почистить рыбу без лишних хлопот? Оказывается, чешую можно снять легко и без помощи ножа всего за 1 минуту. Для этого важно знать всего один трюк.
Рыба — нередкий гость праздничных столов. Однако перед тем, как приготовить и подать блюдо, нужно проделать большую работу. Однако, когда гости почти на пороге, конечно же, нет времени кропотливо скоблить рыбу ножом, чтобы избавиться от чешуи. К счастью, другой кухонный инструмент поможет сделать эту работу быстрее и эффективнее.
Все, что вам нужно, это простая столовая ложка, которая будет служить своеобразной лопаткой.
Сначала вымойте рыбу под холодной проточной водой и высушите бумажным полотенцем. Затем краем ложки подцепите чешую, придерживая рыбу одной рукой. Держите инструмент под углом, чтобы он как можно лучше подрывал чешую. Другой рукой энергично двигайте ложку от хвоста к голове.
Как это работает? Дело в том, что благодаря круглой форме ложки чешуя не будет разлетаться во все стороны.
Еще один способ легко и быстро удалить чешую с поверхности карпа - достать терку. Подготовьте рыбу, предварительно опустив ее на некоторое время в горячую, но не кипящую воду. Не делайте этого слишком долго, иначе кожа треснет. Затем действуйте шаг за шагом, посоветовали на портале Gazeta.
- Почистить рыбу будет проще, если предварительно сбрызнуть ее уксусом.
- Положите терку на рыбу более крупной стороной.
- Двигайте терку от одной стороны к другой.
- Когда чешуя будет удалена, убедитесь, что ничего не осталось.
- При необходимости протрите рыбу теркой еще раз.
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