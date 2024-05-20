Не выбрасывайте кофейную гущу, пока не прочитаете это. Нашли 10 способов применить её с пользой

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.05.2024 09:38 , Обновлено: 04.06.2024

Начать день с чашечки кофе - что может быть приятнее и привычнее? Кто-то предпочитает растворимый кофе, а кто-то молотый. После второго варианта приготовления остаются отходы в виде кофейной гущи, которая чаще всего просто оправляется в мусорное ведро. Однако существует масса способов применить её с пользой. Не выбрасывайте этот ценный материал, пока не узнаете, как ещё можно его применить.

Кофейная гуща может быть широко применена в самых разных ипостасях. Это и универсальное средство, которое обладает абразивными, ароматическими, красящими и косметическими свойствами. После того как вы узнаете эти 10 лайфхаков с её применением, вы наверняка расхотите её выбрасывать.

Освежитель для холодильника

Свежемолотый кофе обладает свойствами поглощать запахи, поэтому его можно использовать в качестве освежителя в холодильнике. Просто положите молотый кофе в миску или блюдце и поставьте в холодильник. То же самый трюк вы можете провернуть и с кофейной гущей. Высушите её после использования поместите в холодильник на блюдце, и она нейтрализует неприятные запахи. Не забывайте менять кофейную гущу каждые несколько дней. С учётом ежедневного приготовления напитка это не составит труда.

Удобрение для растений

Кофейная гуща имеет слегка кислый pH и отлично подходит в качестве удобрения, но только для кислолюбивых растений, таких как верески, гортензии, папоротники, антуриумы, бегонии, черника, а также помидоры и клубника. Сухую кофейную гущу можно смешать с почвой и посыпать растения или приготовить раствор (стакан кофейной гущи и 15 литров воды). Лучше избегать полива лаванды, орегано и тимьяна, поскольку они любят более щелочную почву.

Ополаскиватель для волос

Приготовить ополаскиватель для волос можно из 2 чашек кофейной гущи и 2 литров воды. Залейте гущу горячей водой, процедите через марлю и полученной жидкостью ополосните волосы. Частое ополаскивание слегка затемнит волосы и придаст блеск.

Удаление запаха из обуви

Кофе удаляет неприятные запахи не только из холодильника или мебели. Его можно использовать для удаления неприятных запахов из обуви. Заверните сухую кофейную гущу в марлю и положите ее в обувь, например, на ночь. Утром снимите свертки и тщательно вытряхните обувь.

Почему после кофе может клонить в сон? Узнали, как этого избежать

Скраб для тела

Вы можете сделать домашний скраб, смешав кофейную гущу с кокосовым маслом и сахаром или морской солью. Количество гущи и сахара регулируйте по своему усмотрению. Чем больше сахара или соли, тем более жёстким будет пилинг.

Маска для лица

Смешайте гущу с оливковым маслом и нанесите на очищенное лицо. Если начать массировать получившимся косметическим средством кожу, то вы получите ещё и легкий пилинговый эффект.

Отпугиватель плодовых мух и муравьёв

Плодовые мухи и муравьи не любят запах кофе. Рядом с фруктами желательно поставить емкость с кофейной гущей. Если вы планируете застолье в саду, эта информация может вам пригодиться. Основу можно спрятать в декоративную вазу или рассыпать на тарелке в качестве украшения.

Не кофе и не чай. Британские учёные выяснили, какой напиток хуже всего влияет на сон

Компост

Кофе содержит небольшое количество азота и поэтому положительно влияет на процесс компостирования. В компостер стоит бросить кофейную гущу из домашней кофемашины. Запах кофе привлечет дождевых червей, что положительно скажется на компостировании.

Антигололёдное средство

Зимой кофейная гуща может пригодиться для посыпки тротуаров и подъездов. использовать её массово – лучшая идея, поскольку может закислить почву, но в домашних условиях – очень хорошее решение и заменитель соли.

Добавка в жидкое мыло

Жидкое мыло, смешанное с кофейной гущей, эффективно удаляет неприятные запахи, например, после нарезки лука или чеснока. Стоит иметь под рукой такой альтернативный вариант мыла. Закройте смесь в банке или коробке и используйте ее при необходимости.

Ранее Telegraf.news писал о том, что мало кто знает, что добавление некоторых ингредиентов в кофе может значительно усилить его полезные свойства. Попробуйте приготовить “золотой латте” с добавлением куркумы и перца.

Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность