Не стиральная машина и не чайник. Эксперты назвали прибор, потребляющий больше всего электроэнергии. Как сэкономить?

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Опубликовано: 23.05.2024 12:07 , Обновлено: 23.05.2024

Стиральные машины, холодильники, духовые шкафы и посудомоечные машины - это приборы, без которых многие не представляют себе нормальной жизни. Они работают, когда включены в розетку, и потребляют довольно много электроэнергии. И это, конечно же, отражается на наших счетах. Но какой прибор "ворует" больше всего электроэнергии?

Топ приборов, потребляющих больше всего электроэнергии

Какие устройства потребляют больше всего энергии? Лидеров назвали в компании PGNiG (государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и нефти, а также хранением и продажей), передает Gazeta.pl.

Эксперты сообщили, что больше всего электроэнергии потребляет индукционная плита. Это целых 748,25 кВт/ч в год.

[info_b]Стоит отметить, что этот расчет был подготовлен исходя из предположения, что мы используем варочную панель около получаса в день.[/info_b]

Примечательно, что больше всего энергии потребляют самые дорогие приборы. Поэтому, если вы хотите немного снизить энергопотребление, стоит отказаться от готовки на них.

Второе место в этом списке занимает электрическая духовка. В данном случае это 496,4 кВт/ч.

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На третьем месте находится холодильник. Он потребляет 270 кВт/ч. Следующие места в списке заняли:

электрический чайник;

посудомоечная машина;

настольный компьютер;

пылесос;

стиральная машина;

ноутбук;

телевизор;

утюг.

А вот список “воров” электроэнергии по данным Theecoexperts:

Как сократить потребление электроэнергии?

Если количество электроэнергии, которую потребляет бытовая техника, вызывает у вас беспокойство, не волнуйтесь — есть способы смягчить удар по вашим счетам.

Очевидно, что если вы можете сократить потребление любого из этих продуктов – даже если это всего лишь на одну стирку одежды в неделю меньше – вам обязательно стоит попробовать.

Альтернативно, вы можете попытаться найти более разумные способы использования этих приборов.

Электрическая плита

Сначала вскипятите воду. Более энергоэффективно использовать чайник для кипячения воды, прежде чем переливать ее в кастрюлю на плите.

Убедитесь, что вы используете плиту подходящего размера — вы будете тратить энергию, если будете использовать большую кастрюлю на маленькой конфорке.

Электрическая духовка

Не открывайте дверцу духовки во время приготовления: это значит, что вы избежите потери тепла в духовке.

Выключите духовку за пять минут до окончания — духовка продолжит готовить еду, даже если она постепенно остывает.

Готовьте пищу небольшими кусочками. Еда, запеченная меньшими порциями, готовится намного быстрее.

Следите за тем, чтобы ваша духовка была чистой и своевременно проходила техническое обслуживание, чтобы она работала хорошо.

Выбирайте контейнеры для выпечки с умом: керамические и стеклянные контейнеры очень хорошо сохраняют температуру. Однако, если вы готовите в течение короткого периода времени, лучше подойдет металлический контейнер или противень, поскольку он очень быстро поглощает тепло.

Перейдите на более энергоэффективные способы приготовления пищи. Рассмотрите возможность перехода на аэрофритюрницу.

Стиральная машина

Выберите прохладный режим: более низкие температуры потребляют меньше энергии.

Не переполняйте барабан. Опять же, чем меньше загрузок вы выполняете каждую неделю, тем больше энергии вы сэкономите.

Уход за машиной. Ежемесячная чистка фильтра машины и ежемесячная горячая стирка без одежды помогут предотвратить засорение.

Опять же, не перегружайте барабан, так как это может повредить стиральную машину и снизить ее эффективность.

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Посудомоечная машина

Подождите, пока у вас не будет полной нагрузки. Таким образом, вы сможете сократить количество циклов, которые вам нужно будет выполнять каждую неделю.

Поддерживайте посудомоечную машину в надлежащем состоянии. Всегда используйте моющее средство хорошего качества и следите за тем, чтобы внутренняя часть посудомоечной машины была чистой и не содержала остатков пищи. Это ограничит образование известкового налета и засорение, что позволит избежать повреждений, а также может повлиять на эффективность машины.

Холодильник с морозильной камерой

Держите дверь закрытой как можно дольше. После того, как вы впустите весь этот горячий воздух в холодильник, ему придется приложить гораздо больше усилий, чтобы вернуться к оптимальной температуре.

Проверьте, работают ли дверные уплотнители. Вы же не хотите, чтобы теплый воздух просачивался в ваш холодильник. Один из способов проверить это — подержать лист бумаги там, где закрывается дверь, а затем закрыть ее. Если бумага начинает падать, вам нужно починить уплотнитель на дверцах холодильника.

Содержите его в чистоте. Примерно раз в год вам следует выключать холодильник, а затем пылесосить/удалять пыль вокруг змеевиков на задней панели холодильника.

Отрегулируйте настройки. Холодильники с морозильной камерой не обязательно устанавливать на самую низкую температуру. Идеальная температура для морозильников составляет от -15°C до -18°C, а для холодильников – от 3°C до 4°C.

Убедитесь, что он находится в правильном месте. Постарайтесь убедиться, что змеевики сзади находятся на расстоянии не менее трех дюймов от стены, что поможет обеспечить хорошую вентиляцию. Вы также не должны держать холодильник вдали от любых приборов, выделяющих тепло.

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