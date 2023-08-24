Зачем класть деньги в холодильник? Вот как этот трюк поможет сэкономить

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Опубликовано: 24.08.2023 11:41 , Обновлено: 05.09.2023

В Интернете есть достаточно много полезных, удивительных, а порой и очень странных советов. Одним из таких является трюк с деньгами, которые посоветовали положить в холодильник. На самом деле, никакой мистики и эзотерики здесь нет — вы точно не станете богаче после того, как сделаете это. Однако, оказывается, такой лайфхак с банкнотой может помочь сэкономить. Все дело в проверке самого холодильника.

Мало кто задумывается, что постоянное закрытие и открытие дверцы этого бытового устройства может привести к серьезным поломкам, которые отразятся на его работе.

Но, как это ни странно, с помощью всего одной банкноты можно проверить холодильник на герметичность. Посмотрите, не лежит ли в вашем кошельке хотя бы одна банкнота. Подойдет даже самая минимальная.

Кладем банкноту в холодильник

На самом деле, вам не нужно класть деньги на сами полки холодильника. Идея состоит в том, чтобы зажать банкноту дверцей.

Просто положите банкноту прямо на край двери, а затем закройте ее. Она должна находиться между резиновой прокладкой и холодильником. Затем начните медленно вынимать ее (аккуратно, чтобы не порвать). Если вы чувствуете сопротивление и вам тяжело вытащить эти деньги, значит, холодильник герметичен.

Но если наличные выскочили, как из банкомата, у вас есть повод для беспокойства. Для уверенности можно повторить весь тест, но если вы легко достанете деньги, то, скорее всего, есть проблемы. Это может говорить о том, что холодильник не закрывается должным образом, что приводит к большим потерям энергии, а, это значит, и лишним тратам.

[info_b]К слову, трюк с обычным листом бумаги может не сработать, так он не такой плотный, как банкнота.[/info_b]

Вам следует проверить техническое состояние резиновой прокладки, которая может быть изношена или даже треснута. Внимательно посмотрите на нее, а лучше всего проведите пальцами по ее поверхности. Если вы почувствуете трещины, стоит заменить прокладку.

Авторы идеи на Yotube-канале Smart Fox посоветовали прогреть резину феном, чтобы “приклеить” ее на место. Но мы это делать не рекомендуем, лучше будет обратиться к специалисту.

Как еще понять, что дверца холодильника не герметична?

На негерметичность могут указывать некоторые другие признаки. Например, если продукты плохо охлаждаются.

При попадании в холодильник теплого воздуха его влажность увеличивается, а кроме того, вода начинает конденсироваться. Как следствие, механизм устройства работает на полную мощность, потребляя много энергии. Холодильник не может поддерживать прохладу в холодильнике, а еда быстро портится.

Вы можете услышать громкий гул, который свидетельствует о том, что оборудование работает постоянно.

Холодильники, представленные сейчас на рынке, охлаждаются бесшумно, поэтому необычные звуки – плохая примета. Виновником часто является прокладка , через которую теплый воздух проникает внутрь холодильника.

На самом ли деле нельзя ставить горячую еду в холодильник?

Ранее Телеграф писал, что все знают, что ставить горячие суп или кашу в холодильник нельзя. Данная традиция, кажется, появилась раньше самих холодильников. Но кто ответит, почему? Это одно из суеверий или требование безопасности? Мы нашли ответ. Заодно разберемся что за таинственный клапан есть в каждом кухонном рефрижераторе и почему за ним надо следить.

На самом ли деле нельзя ставить горячую еду в холодильник? Раскрыли самый главный секрет кухни