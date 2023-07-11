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Одежду из такой ткани нельзя сушить на солнце. Оно навсегда испортит ваши вещи

Одежду из такой ткани нельзя сушить на солнце. Оно навсегда испортит ваши вещи
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Оказывается, не всю одежду можно вывешивать сушиться на улице. Да, ультрафиолетовое излучение уничтожает микробы и даже делает белые вещи ярче, но все не так радужно, как кажется. Определённую одежду солнце просто выжжет, оставив некрасивые пятна.

Дело в том, что при прямом попадании ультрафиолетовых лучей на влажную одежду образуется отбеливающее вещество — перекись водорода. Его же используют для осветления волос.

Поэтому если развесить влажное белье прямо под палящим солнцем, оно может выцвести. Особенно страдают льняные и хлопчатобумажные вещи. Сильный солнечный свет воздействует на молекулы краски и частицы грязи, разрушая их.

Солнце является естественным пятновыводителем. Поэтому, если вы не хотите, чтобы цветная одежда потеряла свой цвет, лучше вывесить ее на улицу в тенистое или закрытое место.

В целом всю одежду следует беречь от прямых солнечных лучей. Вещи, как и мы, люди, могут получить “солнечный ожог”. На них могут быстро появиться раздражающие белые полосы.

Чтобы этого избежать — просто выверните одежду наизнанку, чтобы спереди не было полос и пятен.

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