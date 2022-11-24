Британский эксперт рассказала, почему нельзя сушить одежду на батарее

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Опубликовано: 24.11.2022 10:31 , Обновлено: 14.09.2023

Сушить вещи после стирки на горячих батареях неправильно. Об этом заявила британский эксперт по потребительским товарам NetVoucherCodes Ребекка Беббингтон, передает Express.

Дело в том, что, по словам специалиста, такой популярный способ сушки увеличивает влажность воздуха, «а это нехорошо».

Вместо этого Беббингтон порекомендовала «оставить одежду на дополнительный отжим, разложить ее на сушилке и использовать любой поступающий естественный свет».

Кроме того, эксперт подчеркнула, что стоит размещать одежду на сушилке на расстоянии, чтобы предотвратить появление запаха сырости.

Ранее Телеграф писал, что все знают, что горячая вода лучше отстирывает грязь на одежде. Именно поэтому большинство белорусов стараются выбирать температурный режим «потеплее»: 40 или 60°C. Но одно исследование говорит, что больше — не значит лучше. Во всяком случае, когда речь идет о стирке.

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