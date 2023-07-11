Надоели предложения «настроить» стеклопакеты за сотни рублей? Вот, что нужно сделать самому за пару копеек

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Опубликовано: 11.07.2023 19:29 , Обновлено: 11.07.2023

В интернете и на рекламных щитах много объявлений специалистов, готовых настроить ваши стеклопакеты. Разумеется, не за бесплатно? и порой стоит это немалых денег. Но на самом деле, вы сможете сделать это сами потратив при этом совсем немного средств.

Специалисты отмечают, что если ранее окна изготавливали из прочных и тяжелых материалов, таких как дерево, то современные окна просто нуждаются в гораздо большем уходе. И их обслуживание — это довольно простой процесс, который нужно проводить всего лишь раз в год (чаще только в случае ремонта), написал genialne.pl.

Связано это с тем, что в различных местах скапливается много пыли и грязи, что может негативно сказаться на оконных механизмах. А техническое обслуживание, как правило, продлевает бесперебойную работу окна и повышает комфорт при ежедневном использовании. Благодаря ему даже через несколько лет вам не придется бороться с закрытием окна и не возникнет других проблем.

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Для многих самым важным является то, что правильное техобслуживание позволит дольше сохранять герметичность окон, что может существенно повлиять на сумму счетов за отопление.

Удобнее всего заниматься обслуживанием окон, когда на улице тепло. Летом - самое время.

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Каким должен быть уход за окнами?

Начать уход нужно с тщательной очистки оконных профилей. Именно в закоулках рам и в движущихся механизмах скапливается больше всего пыли и различного мусора. Используйте для очистки сперва щетку с мягкой щетиной, а потом промойте все это моющим средством (хорошо, если оно будет мягким и в нем не будет абразивных веществ).

После очистки и промывки осмотрите петли и другие подвижные части фурнитуры, при необходимости отрегулируйте их.

Последний шаг, который вам нужно сделать, это смазать окна, а также их фурнитуру, петли и все другие движущиеся части. Для этого лучше всего купить масло для ухода за арматурой, силиконовую смазку или технический вазелин.

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