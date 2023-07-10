"Королева чистоты" рассказала как вычистить вытяжку над плитой от жира за 10 минут

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Опубликовано: 10.07.2023 09:34 , Обновлено: 12.09.2023

О вытяжках часто забывают, но они в первую очередь подвержены образованию жира, копоти и неприятных запахов из-за их расположения над варочной панелью. Их фильтры представляют собой мелкоячеистые решетки, которые можно увидеть на нижней стороне вытяжки. И мы нашли способ почистить их за 10 минут.

Эксперт по уборке Линси Кромби поделилась простым способом чистки вытяжки. “Фильтры для вытяжек часто забываются и могут привести к неприятному запаху на кухне, если они не чистые, замочите их в теплой мыльной воде и простом уксусе”, - посоветовала она.

[info_b]Линси является одним из самых популярных специалистов по уборке в Великобритании и часто делится своими советами и хитростями со своей аудиторией из более чем 300 000 подписчиков в Instagram. Также известная как королева чистоты, Линси часто появляется в программе британского канала ITV “Этим утром” и является их постоянным экспертом по уборке.[/info_b]

“Убедитесь, что вы чистите вытяжку примерно каждые три месяца, так как она может быть полна жира и копоти, что сделает ее не только грязной, но и менее эффективной. Большинство фильтров можно мыть в посудомоечной машине, поэтому ознакомьтесь с руководством производителя. Если нет, дайте фильтру пропитаться горячей мыльной водой с уксусом не менее 10 минут, затем протрите щеткой”.

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