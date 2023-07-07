Как сделать из простой посуды антипригарную? Нашли домашний способ

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Опубликовано: 07.07.2023 09:06 , Обновлено: 12.09.2023

В процессе приготовления в духовке довольно часто возникает проблема, когда блюда пригорают и прилипают к форме. Это может не только разочарованием, но и тратой времени и продуктов. Однако существуют несколько простых и эффективных способов, которые помогут избежать этой неприятности. Посмотрите, как сделать эмульсию, которая превратит вашу обычную посуду фактически в антипригарную.

Минусы прилипания блюд к форме очевидны. Во-первых, извлекая, например, выпечку, мы можем испортить ее внешний вид. Во-вторых, после пригорания портится вкус еды.

Обычно, чтобы избежать этой проблемы, мы кладем в форму пергаментную бумагу, которую смазываем маслом. Однако этот метод, к сожалению, иногда не работает.

На самом деле есть более эффективный способ сделать так, чтобы еда не пригорала и не прилипала к посуде — приготовить специальную антипригарную эмульсию.

Для этого вам понадобится всего лишь три ингредиента:

топленое сливочное масло — 100 г (примерно 6,25 столовых ложек);

мука — 100 г;

растительное масло — 100 г.

[info_b]Сливочное масло можно заменить кулинарным, куриным, свиным, гусиным или говяжьим жиром. Но он может немного повлиять на вкус блюд.[/info_b]

Вылейте топленое масло комнатной температуры в глубокую миску. Добавьте туда муку и растительное масло.

Тщательно взбейте все до однородной массы. В ней не должно быть комочков.

После вы можете перелить смесь в любую тару, закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Смазывайте этой эмульсией вашу форму — и блюда больше никогда не пригорят. Такая смесь подойдет даже для старой посуды.

Большой плюс в то, что она легко смывается и не оставляет жирных пятен.

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Что делать, если пересолили суп? Понадобится марля и всего один продукт