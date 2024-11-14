"Надо было запатентовать" - В TikTok показали копеечный способ улучшить отопление. Нужно всего 2 предмета

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Опубликовано: 14.11.2024 09:24 , Обновлено: 14.11.2024

С приходом холодов и включением отопления многие владельцы квартир не спешат отказываться от тёплой одежды и с разочарованием констатируют, что в комнате прохладно. При этом такая картина нередко наблюдается при фактически горячих батареях. Прежде чем прибегнуть к включению обогревателя, стоит попробовать оптимизировать работу настенного радиатора. В TikTok показали простой и дешёвый способ поднять температуру в комнате на несколько градусов. Этот трюк не только позволит согреться, но и даст возможность поставить регулятор (если он есть) на меньшее значение и сэкономить на отоплении.

Иногда для решения проблемы недостаточного тепла в квартире может быть достаточно простых и дешёвых трюков. Так, блогер-лайфхакер, известный как Илюха Хэлп на YouTube и в TikTok, поделился хитростью, которая помогает сберечь и увеличить тепло в отапливаемой комнате.

Всё, что вам нужно, — теплоотражающий экран, который можно запросто соорудить из фольги и картона.

Просто закрепите скотчем на большом листе картона фольгу блестящей (отражающей) стороной наружу. Получившийся экран разместите между стеной и батареей так, чтобы отражающая сторона оказалась под батареей. Теперь исходящее от батареи тепло не будет уходить в стену.

Работоспособность трюка блогер продемонстрировал при помощи термометра. До помещения экрана за батарею температура в комнате достигала почти 20 градусов, а после столбик термометра поднялся до 23 градусов Цельсия.

“Таким образом, мы можем снизить температуру регулятором на батарее на 50 процентов и экономить на отоплении. Экран не поглощает тепло, как стена, а отражает его”, — объяснил блогер.

Некоторые комментаторы признались, что уже опробовали лайфхак, и он работает.

“Годный лайфхак! 17 лет назад так придумал и сделал. Надо было запатентовать”, - написал один из пользователей.

“Да! Это супер работает, где есть индивидуальное отопление. Экономия существенная”, - высказался другой.

В комментариях заметили, что подобную теплоотражающую конструкцию можно отыскать в строительных магазинах, а некоторые предложили воспользоваться автомобильной защитной шторкой от солнца. Она также имеет теплоотражающую поверхность.

Однако нашлись и те, кто усомнился в реальной эффективности трюка. Действительно ли он работает?

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Что говорят эксперты?

Специалисты подтверждают действенность способа, однако его эффективность зависит от целого ряда нюансов.

По мнению физика Андрея Огородникова, эффект отражения тепла будет заметен лишь в случае, если батарея очень горячая, а стена тонкая. Однако при снижении температуры радиатора и увеличении толщины стены его действенность будет невелика.

Эксперт в области энергоэффективности Игорь Черкашин считает, что фольга может быть полезна только с чугунными радиаторами, излучающими тепло равномерно. Но даже в таком случае теплоотдача возрастет лишь на 3%. С современными радиаторами, по его мнению, этот трюк не работает.

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