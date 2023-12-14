В Сети советуют разместить за батареями обычную фольгу. Правда ли, что защитит от утечки тепла?
Когда в квартире в отопительный период не очень-то и жарко при вполне горячих батареях, создается впечатление, что тепло просто уходит в стену. Чтобы направить его в помещение, некоторые советуют разместить за радиатором обычную кухонную фольгу. Насколько работает этот способ и есть ли от него какой-то вред?
По законам физики, наши радиаторы отопления излучают тепло равномерно во всех направлениях. Поэтому греется не только само помещение, но и холодная внешняя стена за батареей. Если эта стена тонкая, ничем дополнительно не утеплена, то батареи действительно будут обогревать улицу.
Увеличить теплоотдачу радиаторов отопления можно, если в буквальном смысле отделить от них стену барьером.
Как говорят эксперты, теплозащитный экран, отражая инфракрасное излучение, будет направлять тепловую энергию назад в помещение и способен снизить теплопотери до 10%. А ведь каждый градус зимой очень дорог.
В Сети и советуют соорудить такой барьер из обычной фольги, которая стоит недорого. Как это сделать?
Прикрепить фольгу на стену за радиатором можно и в разгар отопительного сезона. Ведь для этого не надо его снимать. Нужно только отмерять необходимый размер фольги, приложив ее к батарее, и обрезать. И, развернув блестящей стороной на себя, закрепить ее на стене. Сделать это можно с помощью скотча, клея, «жидких гвоздей», мебельных гвоздиков.
Чтобы конструкция была более надежной, фольгу, вырезанную по размеру, можно вначале прикрепить к плотному картону.
Что говорят эксперты?
По словам менеджера по развитию DIY-сегмента Александра Коршунова, этот способ действительно работает и его можно рекомендовать для широкого применения в квартирах. Правда, эксперт посоветовал наклеить фольгу на фанеру и установить этот экран на расстоянии 2-3 см за батареей. И тогда тепло от нее не будет обогревать внешнюю стену.
А вот физик Андрей Огородников несколько другого мнения об эффективности фольги за батареей. Он считает, что из-за отражения фольгой инфракрасных волн от радиатора в помещение будет хуже прогреваться стена, и из-за этого она будет забирать больше тепла из воздуха. Ведь стена большая, она не ограничивается одним «забатарейным» участком.
Он отметил, что эффективно фольга сработает в том случае, если батарея очень горячая, а стена достаточно тонкая. Но этот эффект будет снижаться с уменьшением температуры батареи и увеличением толщины стены.
А мнение эксперта по энергоэффективности Игоря Черкашина еще более категорично. Эксперт заявил, что если фольга и нужна, то только за чугунными радиаторами, которые действительно излучают тепло во все стороны равномерно. Но и при таком экране, убежден Черкашин, теплоотдача увеличится “всего на 3%”. А вот с современными радиаторами отопления этот способ и вовсе не работает.
Плюсы и минусы фольги за радиатором
Какие же плюсы и минусы использования фольги, проверенные на практике людьми?
Если учитывать отзывы в Сети, то она действительно:
- увеличивает теплоотдачу;
- снижает теплозатраты.
А значит, выполняет свои функции.
Кстати, за рубежом тоже очень активно утепляются фольгой. Например, в TikTok ролик, в котором показан этот нехитрый метод, набрал 5 млн просмотров и 163 тысяч лайков.
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Прокомментировали его тоже охотно. Например:
- «Старый добрый трюк, но он работает. Некоторые люди даже размещают фольгу за маршрутизатором Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал».
- «Я делаю это уже 22 года, но фольгу меняю каждые 4 недели».
- «Я начал этим заниматься в прошлом году и доволен этим. Самая лучшая вещь в мире!»
На другом ресурсе своим опытом использования фольги поделилась писательница из Северного Лондона Селия Локс:
«Я положила стандартную 30-сантиметровую оловянную фольгу за центр радиатора в моей очень холодной кухне, закрепив ее с помощью липкой ленты на каждом конце, и я поражена результатом. Как будто я включила еще один радиатор».
Но минусы использования дешевой фольги тоже есть:
- Она тонкая, сминается и не может долго оставаться в одном положении. Поэтому лучше прикрепить ее на что-то плотное. Например, на лист картона или фанеры.
- Выглядит не очень эстетично, ведь радиаторы обычно находятся на видном месте. Нужно или озаботиться созданием красивого экрана своими руками, или купить готовый.
- Со временем фольга окисляется, разлагается и начинает плохо отражать тепло. Поэтому ее придется периодически менять на новую.
- Площадь стены за радиатором составляет около 5% от всей ее площади. А основные потери тепла обычно идут через окна, двери. Поэтому улучшение теплоотдачи на таком маленьком участке не решит всей проблемы отопления помещения.
Альтернативные варианты
Впрочем, если вы все-таки решили попробовать утеплиться таким методом, возможно, стоит рассмотреть не фольгу, а другой материал с подобными свойствами – теплоизоляционный. Либо купить готовый теплоотражающий экран.
Так, на одном популярном маркетплейсе на момент написания материала можно было найти такой за 16 руб.54 коп. Его длина – 100 см, ширина – 50 см, толщина – 5 мм. Это экран универсальный теплоотражающий с алюминиевым покрытием. Монтировать можно на клей, дюбели и т.д. Если нужно смонтировать вместе 2 экрана, то стоит использовать специальный скотч для проклейки швов.
Конечно, такой экран будет смотреться более эстетично, чем простая тонкая дешевая фольга. Но есть в нем и свой минус – это стандартные размеры. Если вам нужны совсем другие, то лучше сделать экран своими руками, по своим размерам.
Например, купить отражающую теплоизоляцию для стен 5 мм Порилекс НПЭ ЛФ тип А (утеплитель фольгированный). Его ширина – 120 см, толщина – 5 мм. Этот материал в описании назвали “высокоэффективным”. Он имеет закрытую ячеистую структуру и теплоотражающий слой полированной алюминиевой фольги. Подходит для применения за радиаторами отопления.
Среди основных свойств:
- не впитывает влагу;
- обладает высокой эластичностью;
- удобно монтируется;
- долговечен;
- не поддается коррозии и гниению,
- масло- и бензостоек;
- устойчив к воздействию УФ-излучения;
- обладает высоким коэффициентом теплового отражения поверхности (90%);
- имеет низкий коэффициент теплопроводности;
- экологически чистый и безопасный для здоровья.
Вырезаете экран нужного размера – и любым удобным способом крепите на стену за батареей.
Цена утеплителя фольгированного у одного из продавцов (на момент написания материала) составила 5.93 руб./кв.м. Впрочем, там можно выбрать утеплитель и подешевле, и подороже, а также подобрать нужную толщину.
Ранее Телеграф писал, что у алюминиевой фольги множество полезных применений. Чаще всего этот материал используют на кухне, но, оказывается, он также поможет при осенне-зимнем уходе, когда многие люди страдают от одной проблемы.
Зачем и когда нужно оборачивать руки фольгой? Дело не в теории заговора