В Сети советуют разместить за батареями обычную фольгу. Правда ли, что защитит от утечки тепла?

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Опубликовано: 14.12.2023 09:48 , Обновлено: 14.12.2023

Когда в квартире в отопительный период не очень-то и жарко при вполне горячих батареях, создается впечатление, что тепло просто уходит в стену. Чтобы направить его в помещение, некоторые советуют разместить за радиатором обычную кухонную фольгу. Насколько работает этот способ и есть ли от него какой-то вред?

По законам физики, наши радиаторы отопления излучают тепло равномерно во всех направлениях. Поэтому греется не только само помещение, но и холодная внешняя стена за батареей. Если эта стена тонкая, ничем дополнительно не утеплена, то батареи действительно будут обогревать улицу.

Увеличить теплоотдачу радиаторов отопления можно, если в буквальном смысле отделить от них стену барьером.

Как говорят эксперты, теплозащитный экран, отражая инфракрасное излучение, будет направлять тепловую энергию назад в помещение и способен снизить теплопотери до 10%. А ведь каждый градус зимой очень дорог.

В Сети и советуют соорудить такой барьер из обычной фольги, которая стоит недорого. Как это сделать?

Прикрепить фольгу на стену за радиатором можно и в разгар отопительного сезона. Ведь для этого не надо его снимать. Нужно только отмерять необходимый размер фольги, приложив ее к батарее, и обрезать. И, развернув блестящей стороной на себя, закрепить ее на стене. Сделать это можно с помощью скотча, клея, «жидких гвоздей», мебельных гвоздиков.

Чтобы конструкция была более надежной, фольгу, вырезанную по размеру, можно вначале прикрепить к плотному картону.

Что говорят эксперты?

По словам менеджера по развитию DIY-сегмента Александра Коршунова, этот способ действительно работает и его можно рекомендовать для широкого применения в квартирах. Правда, эксперт посоветовал наклеить фольгу на фанеру и установить этот экран на расстоянии 2-3 см за батареей. И тогда тепло от нее не будет обогревать внешнюю стену.

А вот физик Андрей Огородников несколько другого мнения об эффективности фольги за батареей. Он считает, что из-за отражения фольгой инфракрасных волн от радиатора в помещение будет хуже прогреваться стена, и из-за этого она будет забирать больше тепла из воздуха. Ведь стена большая, она не ограничивается одним «забатарейным» участком.

Он отметил, что эффективно фольга сработает в том случае, если батарея очень горячая, а стена достаточно тонкая. Но этот эффект будет снижаться с уменьшением температуры батареи и увеличением толщины стены.

А мнение эксперта по энергоэффективности Игоря Черкашина еще более категорично. Эксперт заявил, что если фольга и нужна, то только за чугунными радиаторами, которые действительно излучают тепло во все стороны равномерно. Но и при таком экране, убежден Черкашин, теплоотдача увеличится “всего на 3%”. А вот с современными радиаторами отопления этот способ и вовсе не работает.

Плюсы и минусы фольги за радиатором

Какие же плюсы и минусы использования фольги, проверенные на практике людьми?

Если учитывать отзывы в Сети, то она действительно:

увеличивает теплоотдачу;

снижает теплозатраты.

А значит, выполняет свои функции.

Кстати, за рубежом тоже очень активно утепляются фольгой. Например, в TikTok ролик, в котором показан этот нехитрый метод, набрал 5 млн просмотров и 163 тысяч лайков.

Прокомментировали его тоже охотно. Например:

«Старый добрый трюк, но он работает. Некоторые люди даже размещают фольгу за маршрутизатором Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал».

«Я делаю это уже 22 года, но фольгу меняю каждые 4 недели».

«Я начал этим заниматься в прошлом году и доволен этим. Самая лучшая вещь в мире!»

На другом ресурсе своим опытом использования фольги поделилась писательница из Северного Лондона Селия Локс:

«Я положила стандартную 30-сантиметровую оловянную фольгу за центр радиатора в моей очень холодной кухне, закрепив ее с помощью липкой ленты на каждом конце, и я поражена результатом. Как будто я включила еще один радиатор».

Но минусы использования дешевой фольги тоже есть:

Она тонкая, сминается и не может долго оставаться в одном положении. Поэтому лучше прикрепить ее на что-то плотное. Например, на лист картона или фанеры. Выглядит не очень эстетично, ведь радиаторы обычно находятся на видном месте. Нужно или озаботиться созданием красивого экрана своими руками, или купить готовый. Со временем фольга окисляется, разлагается и начинает плохо отражать тепло. Поэтому ее придется периодически менять на новую. Площадь стены за радиатором составляет около 5% от всей ее площади. А основные потери тепла обычно идут через окна, двери. Поэтому улучшение теплоотдачи на таком маленьком участке не решит всей проблемы отопления помещения.

Альтернативные варианты

Впрочем, если вы все-таки решили попробовать утеплиться таким методом, возможно, стоит рассмотреть не фольгу, а другой материал с подобными свойствами – теплоизоляционный. Либо купить готовый теплоотражающий экран.

Так, на одном популярном маркетплейсе на момент написания материала можно было найти такой за 16 руб.54 коп. Его длина – 100 см, ширина – 50 см, толщина – 5 мм. Это экран универсальный теплоотражающий с алюминиевым покрытием. Монтировать можно на клей, дюбели и т.д. Если нужно смонтировать вместе 2 экрана, то стоит использовать специальный скотч для проклейки швов.

Конечно, такой экран будет смотреться более эстетично, чем простая тонкая дешевая фольга. Но есть в нем и свой минус – это стандартные размеры. Если вам нужны совсем другие, то лучше сделать экран своими руками, по своим размерам.

Например, купить отражающую теплоизоляцию для стен 5 мм Порилекс НПЭ ЛФ тип А (утеплитель фольгированный). Его ширина – 120 см, толщина – 5 мм. Этот материал в описании назвали “высокоэффективным”. Он имеет закрытую ячеистую структуру и теплоотражающий слой полированной алюминиевой фольги. Подходит для применения за радиаторами отопления.

Среди основных свойств:

не впитывает влагу;

обладает высокой эластичностью;

удобно монтируется;

долговечен;

не поддается коррозии и гниению,

масло- и бензостоек;

устойчив к воздействию УФ-излучения;

обладает высоким коэффициентом теплового отражения поверхности (90%);

имеет низкий коэффициент теплопроводности;

экологически чистый и безопасный для здоровья.

Вырезаете экран нужного размера – и любым удобным способом крепите на стену за батареей.

Цена утеплителя фольгированного у одного из продавцов (на момент написания материала) составила 5.93 руб./кв.м. Впрочем, там можно выбрать утеплитель и подешевле, и подороже, а также подобрать нужную толщину.

Ранее Телеграф писал, что у алюминиевой фольги множество полезных применений. Чаще всего этот материал используют на кухне, но, оказывается, он также поможет при осенне-зимнем уходе, когда многие люди страдают от одной проблемы.

Зачем и когда нужно оборачивать руки фольгой? Дело не в теории заговора