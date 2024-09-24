Какой стороной заворачивать еду в фольгу при готовке? Вот что ответили её производители

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Опубликовано: 24.09.2024 11:47 , Обновлено: 24.09.2024

Фольга для запекания - атрибут, который присутствует на кухне каждой хозяйки. Некоторые кулинары могли обратить внимание на отличающуюся фактуру фольги с двух сторон. В интернете можно найти множество статей о том, что некоторые кулинары используют стороны фольги при неправильно. А есть ли разница на самом деле? Вот как ответили на этот вопрос эксперты.

Алюминиевая фольга нашла широкое применение на кухне, став простым и доступным способом быстро запечь блюда в духовке. Продукты либо просто заворачивают в фольгу и запекают, либо используют её в качестве крышки для жаропрочной формы.

Существует мнение, что каждая из сторон фольги имеет отличный функционал и приводит к разному конечному результату. Рассказываем, есть ли разница на самом деле.

Какой стороной нужно заворачивать блюдо при запекании?

Если “загуглить” запрос о том, какую сторону нужно использовать при запекании, то первая же ссылка оповестит вас о том, что правильным будет способ, при котором вы заворачиваете блюдо блестящей стороной внутрь.

Это, мол, объясняется спецификой матовой и блестящей сторон фольги. Блестящая имеет отражающий эффект и, соответственно, должна способствовать более быстрому приготовлению пищи, т. к. будет отражать тепло. Но так ли это на самом деле?

Для начала стоит уяснить, что разные стороны пищевой фольги не создаются производителями намеренно. Это результат производственного процесса во время изготовления изделия.

Дело в том, что для того, чтобы прокатать алюминий до толщины, необходимой для пищевой фольги (примерно 0,01 мм), необходимо пропустить через прокатный стан одновременно два рулона алюминиевой полосы. Этот процесс, называемый «удвоением».

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Сторона, которая контактировала с полированными стальными роликами, выходит блестящей. Другая сторона, где два слоя фольги соприкасаются, получается матовой.

“Идея о том, что разница в сторон фольги улучшает готовку, — это просто маркетинговый ход производителей фольги, которые не смогли бы сделать ее блестящей (или матовой) с обеих сторон, даже если бы захотели”, - рассказала инженер-технолог компании по производства станков для прокатки фольги Davy International Пенни Эллисон.

Один из популярных производителей фольги Reynold’s Kitchen признали, что нет разницы в том, какую сторону фольги использовать при готовке.

«Совершенно нормально размещать еду на любой стороне, чтобы вы могли решить, предпочитаете ли вы блестящую или матовую сторону наружу. Это просто результат производственного процесса. Характеристики фольги одинаковы, какую бы сторону вы ни использовали”, - заверили в компании.

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Автор YouTube-канала “Чуть-чуть о науке” рассказал в одном из своих выпусков о том, как работают разные стороны фольги. По его словам, одно из исследований, проведённых учёными, уловило крошечную разницу между двумя сторонами в пользу большей отражающей способности матовой стороны. Однако в вопросах бытового применения пищевой фольги разницы в использовании фольги не будет.

[info_b]Единственный случай, когда две стороны алюминиевой фольги действительно имеют значение - это фольга с антипригарным покрытием. Стоит убедиться, что вы используете по назначению эту сторону. Как правило здесь нужно выкладывать продукты на матовую сторону. Обычно производители помечают её пометкой non-stick. [/info_b]

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Когда не следует использовать алюминиевую фольгу?

Стоит знать, что для некоторых методов приготовления и продуктов пищевая фольга может оказаться не лучшим выбором.

Например, стоит избегать использования алюминиевой фольги для покрытия засоленного мяса. В этом случае алюминий может вступать в реакцию с продуктами, содержащими много соли, образуя кристаллы хлорида алюминия на пище, что может придать еде горький вкус.

Также не рекомендуется использовать фольгу для выстилания противня при выпечке печенья . Нижняя часть выпечки пропечется быстрее, чем остальная.

Использовании алюминиевой фольги для накрытия или хранения остатков пищи тоже не лучшая идея. Она не обеспечит герметичного уплотнения для защиты пищи.

Ну и, конечно, стоит помнить о том, что запрещается использовать фольгу с блюдами для подогрева в микроволновке . Это может привести технику к порче и поломке.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пергаментная, вощеная, бумага для морозильной камеры и алюминиевая фольга есть сегодня практически у каждой хозяйки. Но иногда, как показывает практика, возникает путаница: некоторые ошибочно полагают, что достаточно обойтись одной-двумя из этих номинаций, используя на все случае жизни. Но это неправильно и, более того, — даже вредно.

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