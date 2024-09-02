На эти 5 уловок маркетологов ведутся многие белорусы. Почему стоит осторожно покупать апельсины в красной сетке?

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Опубликовано: 02.09.2024 11:59 , Обновлено: 02.09.2024

Наверняка немногие задавались вопросом, почему апельсины продают в красных сетках, а лимоны — в жёлтых. А меж тем это одна из маркетинговых уловок, призванная повлиять на ваше решение о покупке. Рассказываем, как это работает и какие ещё приёмы используют производители и магазины, чтобы манипулировать восприятием и продавать больше.

Каждый день, приходя в магазин, покупатели сталкиваются с различными ухищрениями маркетологов, часто даже не отдавая отчёта в том, что именно их трюки побудили к покупке. Говоря о маркетинге, большинству на ум наверняка придёт красная акция с ценником, заканчивающимся на цифру 99. Однако это далеко не единственная маркетинговая уловка, которую можно заметить.

Почему апельсины продают в красной сетке?

Это приём известен как «иллюзия конфетти» и основан феномене, связанном с восприятием цвета. Дело в том, что помещённый в красную сетку апельсин вынуждает человеческий мозг автоматически сравнивать его с его упаковкой. Как итог, апельсин выглядит более насыщенным, то есть более спелым и сочным. Это же происходит и с лимонами, которые помещают в жёлтую упаковку.

Восприятие цвета человеком - явление достаточно относительное и зависит от многих факторов. Цвет, который мы видим, зависит от окружения. Например, если вы посмотрите на серый квадрат на белом фоне, он покажется темнее, чем тот же серый квадрат на чёрном фоне. То же самое происходит и с апельсинами в красных сетках.

[info_b]Научные исследованияподтвердили, что “иллюзия конфетти” работает. В частности, психолог Карл Гегенфуртнер из Гиссенского университета в Германии выяснил, что используемая продавцами красная сеточка для продвижения товаров, вызывает перцептивную зрительную иллюзию, которая связана с тем, что наш мозг запрограммирован на интерпретацию визуальной информации. Эта особенность восприятия цвета мозгом называется ассимиляцией цвета. [/info_b]

Как это работает, можно увидеть на картинке ниже. Все круги под сеткой одинакового цвета, но из-за разноцветных полос каждый из них приобретает разный оттенок. Таким образом, потребители, которые видят апельсины в красных сетках, покупают их чаще, т.к им кажется, что они более спелые, вкусные и привлекательные, чем те, что лежат просто так.

Принцип работы "иллюзии конфетти", которая обманывает мозг.

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Какие ещё трюки используют маркетологи?

Супермаркеты используют различные маркетинговые уловки, чтобы побудить посетителей совершать покупки. Красные сетки для апельсинов — лишь один из многих примеров такой деятельности.

Позиционирование продуктов

Например, распространённой практикой также является уловка с позиционированием продукта . Более дорогие обычно размещаются на уровне глаз, чтобы привлечь внимание покупателя в первую очередь.

Цветная подсветка

Также во многих магазинах используется специальная оттеночная подсветка, которая заставляет выглядеть продукты на прилавках более аппетитными. Например, маркетологи часто используют тёплый жёлтый свет, а в мясных отделах и вовсе над прилавками может быть задействовано красноватое освещение, которое заставляет колбасы выглядеть более сочными и мясными.

Музыка

Маркетологи и психологи давно выяснили, что музыка влияет на поведение потребителей и их лояльность к магазину. Правильно подобранная музыка влияет на эмоции и побуждает дольше оставаться в магазине, тем самым побуждая покупать ещё и ещё.

Акции

Как уже упоминалось выше, цены, оканчивающиеся на 99 рублей или копеек, вынуждают покупателя думать, что товар дешевле, чем есть на самом деле. Эту хитрую уловку наверняка приходилось замечать многим, и тем не менее она работает до сих пор. Кроме того, на психологическом уровне срабатывает и сама “красная цена”. Некоторые магазины совсем не снижают цену на товар, а лишь создают такое впечатление, применив красный ценник.

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Как защититься от маркетинговых уловок?

Несмотря на доказанную эффективность маркетинговых уловок, их вполне можно избежать. Для это просто нужно знать об этих механизмах и принимать и включать критическое мышление при совершении покупок.

Старайтесь обращать внимание на качество продукции, а не только на её внешний вид. Нередко за акционными предложениями кроются залежавшийся товар или уменьшенные объёмы продукта, которые визуально выглядят большими.

Например, 700 мл. растительного масла или молока в вытянутой бутылке глаз вполне может воспринять за полноценный литр. То же касается и упаковок с различными крупами и не только.

Чаще сравнивайте цены и читайте информацию на этикетках (состав, объём продукта, срок годности).

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