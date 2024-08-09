"Теперь можно выбрать!" - В Витебске в магазине заметили на ценниках "полезные" надписи. Не все оценили

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Опубликовано: 09.08.2024 14:40 , Обновлено: 25.04.2025

Отдел кулинарии в сети магазинов "Гиппо" начал информировать покупателей о присутствии лука в составе салатов. Необычное нововведение заметила и показала в TikTok жительница Витебска.

Белоруска обратила внимание на присутствие любопытных наклеек на позициях с некоторыми блюдами в отделе кулинарии сети магазинов “Гиппо”. Производители маркировалим ценники наклейкой “Продукт не содержит лук”.

“Заботятся о тех, кто не любит лук. Класс! Теперь можно выбрать”, - порадовалась автор видеоролика.

Тем не менее, не все комментаторы нашли идею полезной для себя.

“Без лука еда - не еда”, - написал один из комментаторов.

“Не покупаю еду, где нет лука”, - высказалась ещё одна пользовательница.

“Лишняя работа продавцам”, - написал ещё кто-то.

Однако нашлось и множество людей, которых обрадовало подобное нововведение.

“Это находка для меня. Я вообще не люблю сырой лук”, - обрадовалась одна из пользовательниц.

“Полезное нововведение”, - резюмировала ещё одна белоруска.

К слову, наличие предупреждения о присутствии лука в составе некоторых салатов может быть обусловлено не только лишь вкусовыми предпочтениями отдельных покупателей. Сырой лук входит в когорту продуктов, вызывающих повышенное газообразование и изжогу. Информация об отсутствии лука в составе полезна в первую очередь для людей, страдающих от подобной проблемы.