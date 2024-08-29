"В космосе вырастили" - Белоруска пожаловалась на цены на зелень в "Евроопте". Комментаторы не согласились

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2024 14:03 , Обновлено: 13.11.2024

Одна из белорусок, прогуливаясь по магазину торговой сети "Евроопт" удивилась высокой цене на свежую зелень. Девушка показала ценники на видео в TikTok, однако большинство пользователей её мнение не разделили.

“Смотрите какая красота в “Евроопте”. Всё такое свеженькое, красивенькое. А теперь посмотрим цены. Как они вам, нормальные?” - обратилась автор видеоролика к аудитории.

Цены на зелень оказались следующими:

Тимьян - 63,90 за кг;

Кинза и шпинат - 50,05 руб. за кг;

Салат - 35,50 руб. за кг;

Зелёный лук - 28,60 руб. за кг,

Некоторые комментаторы согласились с девушкой.

“Цены очень завышены. В сезоне она не должна столько стоить”, - написала одна пользовательница.

“В космосе выращивали или в Африке. Потому цены космические”, - пошутил кто-то.

“Очень дорого! Зелень легко выращивать, не то, что помидоры, огурцы и т. д. Цены завышены очень!”, - написала другая.

“Ну купите дачу и выращивайте бесплатно и себе, и соседям. Посмотрите, во сколько обойдется”, - не согласился кто-то.

Многие пользователи соцсети не разделили удивление девушки и обратили внимание на то, что цена на ценниках указана за килограмм зелени и её в таком объёме никто не покупает.

“А вы посчитайте, сколько получается при покупке укропа 60 гр. за 2 руб. в упаковке в магазине. Так что обычная магазинная цена на зелень, просто из-за того, что она за кг, кажется дороговатой”, - написал один комментатор.

“В расфасовке цена на 1 кг дороже, обратите внимание”, - написала другая пользовательница.

“Вы берёте зелень килограммами? За пучок получается вполне доступно”, - заметила ещё одна из пользовательниц, на что автор видеоролика ответила:

“Это да, тут психологический фактор. Зачем они называют цену за 1 кг? Это отпугивает покупателя”.

“В общем, это неправильный маркетинговый ход. Им нужно поставить цену за 100 гр. чтобы не отпугивать покупателя и цена станет приемлема”, - высказался кто-то, с чем автор видео согласилась:

“Вот и я об этом. Если бы цена была указана за 100 г, никто бы и не заметил дороговизны”

Ранее Telegraf.news писал о том, что отдел кулинарии в сети магазинов “Гиппо” начал информировать покупателей о присутствии лука в составе салатов. Необычное нововведение заметила и показала в TikTok жительница Витебска.

«Теперь можно выбрать!» — В Витебске в магазине заметили на ценниках «полезные» надписи. Не все оценили