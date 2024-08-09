Почему фарш становится серым? Вот на что нужно обратить внимание при покупке

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Опубликовано: 09.08.2024 09:16 , Обновлено: 09.08.2024

При покупке мяса в магазине цвет продукта является важным показателем его свежести. Свинина должна быть розово-красной, говядина – тёмно-красной, а птица – бледно-розовой. Однако иногда случается, что через несколько часов в холодильнике мясо становится серым. О чём это говорит и можно ли употреблять такой продукт в пищу?

Почему фарш становится серым?

Одна из причин, по которой фарш через короткое время хранения в холодильнике приобретает серый оттенок, заключается в том, что он хранится в ёмкости, пропускающей воздух.

При контакте мяса с воздухом происходят процессы окисления и фотоокисления белка миоглобина, в результате чего мясо меняет цвет на серый.

[info_b]Миоглобин – это белок, который содержится в мышечных клетках скелетных мышц и сердца. Он отвечает за создание кислородных резервов в мышечных тканях и придаёт мясу красный цвет. [/info_b]

“Серый цвет мяса является результатом естественных процессов окисления на его поверхности. Это означает, что оно подвергалось воздействию воздуха и не обязательно указывает на то, что оно испортилось. Особенно если никаких других признаков порчи нет”, - рассказала магистр с химического факультета Варшавского политехнического университета Александра Шуплевска.

Она подчеркнула, что посеревший фарш сохраняет свою пищевую ценность и пригоден для употребления в пищу.

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Как распознать испорченный фарш?

Испорченный фарш легко узнать по неприятному запаху . Кроме того, испорченное мясо имеет склизкую и липкую консистенцию и часто приобретает необычный зеленоватый цвет. Для испорченной говядины характерен коричневый цвет, для свинины – тёмно-розовый, а для фарша птицы – голубовато-желтый.

Покупая мясо, стоит его внимательно осмотреть. Холодильники в мясных отделах иногда оснащаются розоватой подсветкой , которая позволяет мясу на прилавка визуально выглядеть лучше. Это нужно учитывать.

Следует избегать фарша с видимыми желтыми фрагментами жира и мяса, начавшего подсыхать . Обычно это означает, что мясо старое и больше не пригодно для продажи.

Приобретая фасованный фарш, обратите внимание на его состав . Помимо мяса, в упаковке часто присутствуют наполнители, красители и консерванты, что обычно свидетельствует о более низком качестве продукта.

Лучше всего попросить продавца cкрутить в фарш понравившийся вам кусок мяса с прилавка. Тогда вы будете точно уверены в составе и свежести фарша.

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