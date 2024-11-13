"Можно собрать ядерный реактор" - Эти 6 способов использования советской чеснокодавилки удивили пользователей TikTok

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Опубликовано: 13.11.2024 13:54 , Обновлено: 13.11.2024

Некоторые вещи могут служить делу десятилетиями, но о их широком функционале можно долго не догадываться. Так, например, один из пользователей TikTok показал, как помимо прямого назначения можно использовать советскую чеснокодавилку. Оказалось, что она имеет ещё 6 дополнительных применений.

Пользователь с ником jonyfire2 в TikTok регулярно делится на своей страничке интересными самоделками, экспериментами и лайфхаками, и недавно один из его видеороликов собрал 5,5 миллиона просмотров, став самым просматриваемым роликом на страничке. В нём автор показал 7 способов использования старой чеснокодавилки, которая и сейчас имеется на многих кухнях белорусов.

Многие пользователи соцсети признались, что не подозревали, что инструмент можно использовать столькими способами.

“Легче перечислить что она не делает”, - удивился один из подписчиков.

“Мне кажется любой советской вещью можно собрать ядерный реактор”, - пошутил кто-то в комментариях.

“По функциональности стоит рядом со скотчем и синей изолентой”, - написал ещё один комментатор.

“У меня Мама 34 года назад такую даже в Германию с собой притащила и до сих пор пользуется. Такого качества больше нигде нет”, - рассказала одна из пользовательниц.

“Самая секретная функция это то, что не нужно чистить зубчики чеснока, чтобы выдавливать его. Кожура останется внутри все равно, но этим никто не пользуется”, - поделился своим наблюдением один из пользователей чеснокодавилки.

Итак, что же можно сделать ею, помимо дробления чеснока?

Открывашка для стеклянных бутылок

Небольшой выступ на основании чеснокодавилки – это приспособление для откупоривания металлических пробок на стеклянных бутылках. Если у вас нет дома подходящей открывашки, знайте, что вашей старой чеснокодавилки будет достаточно.

Орехокол

Наверняка эта функция не осталась незамеченной для многих пользователей советской чеснокодавилки. Между ручками устройства есть зубчатые выемки, которые позволяют с удобством захватить грецкий орех и расколоть его скорлупу. Качественный сплав, из которого сделан инструмент, позволяет дробить орехи без опаски.

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Открывашка для пластиковых бутылок

Эти же зубчатые выемки можно использовать для откручивания пробок на пластиковых бутылках. Просто зажмите крышку и проверните чеснокодавилку.

Извлекатель косточек

Если вам нужно аккуратно извлечь косточки из оливок, то и здесь вам поможет этот старый советский агрегат. В устройстве предусмотрена специальная выемка и колышко. Таким же образом можно извлечь косточки из вишен и черешен.

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Водопроводный ключ

Чеснокодавилка может послужить и водопроводным ключом, если вдруг у вас нет нужного инструмента. Для этого достаточно использовать все те же выемки для орехоколы.

Мясорубка

Едва ли кому-то могло прийти в голову, что чеснокодавилку можно использовать в качестве мясорубки. Да, общая эффективность этого инструмента для решения этой задачи невысока, но кто сказал, что это невозможно? Так, например, при помощи чеснокодавилки можно преобразовать в мелкий фарш куриное филе.

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