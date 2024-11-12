Об этой секретной функции степлера знают единицы. Как скрепить документы, чтобы без труда достать скобу?

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Опубликовано: 12.11.2024 12:20 , Обновлено: 12.11.2024

Степлер - канцелярский инструмент, без которого сложно представить работу в офисе. Многие привыкли использовать его исключительно для скрепления документов, но мало кто знает, что у степлера есть и другие неочевидные функции. Рассказываем, как они работают.

Работа с документами нередко предполагает необходимость временного скрепления бумаг. Зачастую для этого используют классические скрепки, но помочь может и простой офисный степлер. И нет, вам не придется мучаться, чтобы потом отделить листы друг от друга.

Если вы присмотритесь к металлической пластине на рабочем конце устройства, то можете обнаружить, что она имеет свойство поворачиваться. Для этого нужно зажать кнопку, находящуюся внизу устройства. Повернув пластину, вы обнаружите, что степлер будет закреплять скобы иначе — концами наружу.

Такой метод создает легкое и удобное крепление, которое можно без труда удалить, как обычные булавки.

На самом деле, эта функция не нова и была разработана еще в 1941 году. Однако известен трюк и по сей день немногим. Секретную функцию особенно полезно использовать при работе с этикетками или бирками.

Также немногим может быть известно, что стандартный канцелярский степлер можно использовать для закрепления бумаги на мягких поверхностях по принципу строительного. Например, для размещения бумаги на ящике из мягкого картона. Для этого необходимо раскрыть (разъединить) корпус степлера, после чего резким ударом прикрепить бумагу к необходимой плоской поверхности верхней частью устройства.

Иногда может появиться необходимость удалить металлические скобы с бумаги или другой поверхности. Часто для этого требуется прибегнуть к использованию стороннего острого предмета. Но для начала присмотритесь к устройству вашего степлера. Вполне возможно, что вы обьнаружите на нём своеобразный металлический хвостик. Он как раз то и призван помочь решить вашу задачу.

Несмотря на то, что объем бумажной работы постепенно снижается, использование степлера по-прежнему остаётся актуальным во многих сферах жизни. Знание этих трюков поможет упростить работу.

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