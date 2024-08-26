Эта "тайная функция" микроволновок собрала миллион просмотров в TikTok. Проверите у себя?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 11:57 , Обновлено: 26.08.2024

В TikTok появилось видео со скрытой функцией микроволновок, о которой узнало множество пользователей. Ролик с этой находкой собрал миллион просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Многие люди сразу же побежали проверять, есть ли такая функция у них.

Оказывается, судя по видео, стекло некоторых микроволновых печей можно достать, чтобы его можно было легко помыть! Для этого нужно всего лишь выдвинуть его вбок.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. У одних, по их словам, действительно можно достать стекло, а к другим микроволновкам лайфхак применить невозможно.

“Пойду оторву сначала пластиковые рамы с двух сторон в дверце…” — написала одна из пользовательниц и собрала этим комментарием более 2 тыс. лайков.

“Посмотрела на мужа после ролика, он на меня и сказал - «Даже не думай»???” — поделилась другая.

Эту ошибку при использовании микроволновки допускают многие. Что сделать, чтобы блюда были вкуснее и сочнее?

Третья спросила: “Кто знает, сколько стоит микроволновка, а то я у своей стекло вырвала ?”

“А вы знали что можно просто взять и помыть с двух сторон??” — предложил альтернативу еще один пользователь.

Также некоторым стало интересно “сколько нас, которые сейчас пойдут проверять ?”.

Встретились и такие комментарии: “Реально, блинннн…достаётся ???????”, “ОНО РЕАЛЬНО ДОСТАЕТСЯ”, “Мне 44 годика и это узнала сейчас из вашего видео”.

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Ранее Telegraf.news писал, что СВЧ-печи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Микроволновка поможет разморозить продукты, разогреть еду, быстро приготовить несложные блюда. В процессе эксплуатации внутри прибора часто образуется жирный налет, засохшие пятна и прочие загрязнения. Рассказываем, как очистить микроволновку в домашних условиях с помощью простых и доступных средств.

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