"В 63 года только узнала" - В TikTok показали настоящую функцию решетки для духовки. Многие использовали неправильно?

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Опубликовано: 05.09.2024 13:58 , Обновлено: 05.09.2024

Пользовательница TikTok опубликовала видеоролик, в котором призналась, что долгое время не подозревала, что у решётки из духовки есть специальное предназначение. Многие комментаторы узнали о функционале этого аксессуара также только в момент просмотра видео. Для чего же её использовали?

Находящаяся внутри духовки решётка многими используется как подставка для противней либо сковородок, кастрюль и иной утвари, которую многие белорусы предпочитают хранить внутри устройства.

“Спасибо TikTok. Тётенька узнала в свои 39 лет и 3 недели, что эта решётка для гриля оказывается”, - призналась автор видеоролика и продемонстрировала запекающиеся на решётке куриные крылышки.

За 5 дней ролик собрал уже почти 1 миллион просмотров. Комментаторы признались, что для них эта информация также стала откровением.

“Я на эту решётку ставлю сковородки, формы для запекания. Для этого она и нужна”, - написала одна из пользовательниц.

“Я в 54, думала, что подставка для маленькой посуды или противня”, - призналась другая.

“Девочка в 63 года только сейчас узнала”, - прокомментировала ещё одна пользовательница.

“В духовке нужно хранить крышки и сковородки! Не придумывайте велосипед!” - высказалась ещё одна девушка.

Некоторые комментаторы удивились незнанию такого большого количества людей, другие же принялись рассказывать для приготовления каких блюд можно использовать решётку ещё.

“Хм. Я зашла в комментарии посмотреть какие же у людей были варианты использования. Я всегда знала, что это решетка для гриля”, - написала одна из пользовательниц.

“Я ставлю решетку на сам противень, а его на фольгу или бумагу. Так жир не разбрызгивается. Всегда так готовлю ребра свиные”, - рассказала одна из пользовательниц.

“А еще тосты классно на ней готовят”, - написал кто-то.

“А я еще решетку фольгой застилаю и картошку как для фри выкладываю - получается фантастика! Прям как фри только без масла”, - рассказала девушка в комментариях.

“Могу ещё вас удивить… Можно за ножку подвесить”, - ещё один комментарий под видео.

Некоторые комментаторы пожаловались на то, что при использовании решётки под гриль её будет тяжело отмыть, как и капающий и пригорающий вниз жир. Однако на это дрцгие пользователи заметили, что если постелить лист пищевой бумаги, то всё будет хорошо.

“А если положить вниз картофель или овощи, они пропитаются жиром мяса”, - подсказала ещё одна пользовательница.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда простые и, казалось бы, очевидные решения давних задач становятся настоящим откровением для многих людей. Так получилось и с простым лайфхаком с капустой, которым поделилась одна из пользовательниц TikТok. 30-секундный ролик о том, как быстро подготовить листья для голубцов, собрал миллионы просмотров.

Как быстро подготовить капусту для голубцов? Этот простой лайфхак собрал более 3 млн просмотров в TikTok