Лук ещё никогда не шинковался так легко. Вот как нарезать максимально тонко с помощью 2 столовых приборов

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Опубликовано: 18.11.2024 09:17 , Обновлено: 18.11.2024

Тонко нашинкованный лук — неотъемлемый элемент многих блюд, будь то салаты, супы или даже шаурма. Однако добиться по-настоящему тонких и мягких ломтиков не так-то просто. Размер овоща и слезоточение, которое он вызывает, усложняют этот процесс. Но, оказывается, существует простой и доступный способ быстро нашинковать лук тонкими полукольцами. Этот метод в TikTok сохранили почти 200 тысяч человек.

Пользователь с ником tobolator регулярно делится на своей страничке домашними хитростями и тестирует вирусные лайфхаки из соцсетей. Один из его последних видеороликов на тему очистки лука стал вирусным, собрав более 30 миллионов просмотров. В нём мужчина решил проверить, работает ли лайфхак с шинковкой лука при помощи овощечистки.

Всё, что нужно для его реализации, — вилка и овощечистка. Воткните вилку в овощ, чтобы он не ёрзал по столешнице, и начните просто попеременно двигать овощечисткой взад-вперёд, пока весь корнеплод тонко не нашинкуется. Оказалось, что способ действительно работает, но знали о нём немногие.

Многие комментаторы признались, что ранее не задумывались о том, чтобы нашинковать лук вот так.

“В каком возрасте вы это узнали? Я в 44”, - признался кто-то.

“И пусть только кто-нибудь скажет что TikTok не полезный”, - оценил способ другой комментатор.

А другие похвастались, что давно в курсе такого метода и даже используют его на других овощах.

“Я капусту на салат так шинкую, вообще удобно”, - рассказала одна из подписчиц.

“Я таким способом летом делаю заготовки на зиму, идеально тонко, сушу в сетке, а потом могу в духовке подрумянить. Вкуснятина! Морковь так же, хранить”

“А картошку кто попробовал так натереть на чипсы?” - поинтересовалась одна из пользовательниц, на что ей ответили, что и с картошкой способ работает.

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Как нарезать лук, чтобы не расслаивался?

К слову, это не единственный хитрый трюк для нарезки лука, который можно отыскать на просторах TikTok. Так, например, иногда нужно не нашинковать тонко лук, а просто нарезать его на мелкие кусочки для супа или зажарки. Трудность, с которой можно столкнуться во время этого процесса, — это расслаивание овоща. Под воздействием ножа и давления лук разламывается на куски, что не может не вызывать раздражения.

Однако этого можно легко избежать, если воспользоваться вот таким трюком.

Для начала очистите лук. Затем переверните его так, чтобы часть, где был корень оказалась сверху.

После возьмите острый нож и начните резать лук на сегменты, «прямо как апельсин». Однако не затрагивайте верхушку.

Последний шаг — перевернуть овощ на бок и нашинковать его.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что дискомфорт во время нарезки лука - частая проблема, которая возникает при его шинковке. Чтобы избежать её, воспользуйтесь методом знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи. Его способ не только поможет избежать слезотечения, но и позволит идеально нарезать лук мелкими кубиками. В чём секрет этого трюка?

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